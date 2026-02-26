“Oeps”: dit automerk lekt hun eigen onthulling uit

Soms ben je je eigen grootste vijand, zoals dit welbekende automerk wat hun eigen nieuwe model laat ‘uitlekken’.

Veel merken stappen over naar door computer gegenereerde persfoto’s. De wijde wereld intrekken met nieuwe modellen in vol ornaat voordat deze onthuld worden, is gevaarlijk. Er hoeft maar één oplettende passant zijn smartphone erbij te toveren en je onthulling is al om zeep geholpen. Soms zou je bijna zeggen dat automerken het expres doen, want bepaalde lekken zorgen voor lekker veel buzz op de bekende kanalen (zoals de onze) wat vervolgens de echte onthulling juist kracht bij staat. Of het choqueert, maar je went eraan waardoor de hele fotogalerij bij de onthulling je mening alweer wat tempert.

Eigen onthulling verpesten

Afijn, het liefst zien fabrikanten dat alles lekker achter gesloten deuren blijft tot het voorbereide persmoment. Het kan ook anders, zo bewijst Chrysler. Dat merk is in de VS gedecimeerd tot twee modellen. Tenminste, de Pacifica, een minivan en de Voyager, een uitgeklede goedkopere Pacifica. Dat terwijl het merk recent nog vierde dat het 100 jaar oud is geworden, maar je hele merk draaien op één personenbusje is wat riskant.

Chrysler deelt op hun socials nu foto’s van een flink vernieuwde Pacifica. Met het bijschrift “some things refuse to stay undercover“. Waarmee het merk een gelekte onthulling in scène gezet lijkt te hebben. We zien wat foto’s die haastig gemaakt lijken te zijn van een nog niet eerder vertoonde nieuwe Pacifica in de sneeuw. Het resultaat is dat het merk dus hun eigen volledige persmoment ondermijnt. Automerken zetten het niet graag op socials wanneer hun spullen uitlekken, dus Chrysler kiest hier echt zelf voor.

Wat kan je verwachten met de nieuwe Chrysler Pacifica? Grappig genoeg is het niet eens het aflossen van de in 2017 geïntroduceerde personenbus, maar wederom een ingrijpende facelift. Vanaf de zijkant zien we bijvoorbeeld een zij- en achterkant die vrijwel krek eender zijn met het huidige model. Aan de voorkant gaat het er heftiger aan toe, maar kan je nog spotten dat de spatborden en motorkap niet gaan veranderen. Een nieuwe voorbumper moet het werk doen. Toch is daar genoeg over te zeggen, zoals het verwijderen van de Chrysler-grille en een nieuw logo dat als verlichting tussen de koplampen wordt geplaatst. De koplampen zelf zijn verticaal georiënteerde units onder de dagrijverlichting. Een bijzonder geheel.

Geen smartphonepassant die deze onthulling uitlekt, maar het merk zelf. Alle aandacht is mooi meegenomen als je als ietwat tussen wal en schip vallend merk in een megaconcern geen toekomstplan lijkt te hebben. Oké, wat er niet is kan nog komen, maar dan nog.