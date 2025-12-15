Koop de BMW M4 CSL die crashte in Uden

Iemand zin in een leuk projectje?

Met 550 pk op de achterwielen kan de M4 CSL toch listig uit de hoek komen. Daar kwam de bestuurder van dit exemplaar eerder dit jaar achter. Deze M4 CSL staat nu te koop als schadebak.

Eerder dit jaar crashte ook al een blauwe M4 CS, maar dat was dus geen CSL. Deze auto is gekocht door onze vriend Oscar Gräper, die momenteel druk bezig is om ‘m weer op te lappen. Hij heeft z’n handen waarschijnlijk nog vol, maar wie weet is er iemand anders die ook zin heeft in een project.

Gecrasht in Uden

Het betreft een zwart exemplaar, dat begin oktober tegen een boom reed in het Brabantse Knoerissenrijk a.k.a. Uden. De bestuurder kwam met de schrik vrij, maar de boom lag helaas omver. En oh ja, de auto raakte ook flink beschadigd.

Gelukkig is de Bimmer niet meteen total loss. We kunnen de schade nu goed opnemen en die is beperkt tot de linker voorzijde. Verder zit er een barst in de voorruit en is de bestuurdersairbag afgegaan. Maar dat is allemaal te fixen. We weten nu trouwens ook de kilometerstand: deze CSL crashte met 10.606 kilometer op de klok.

Een M4 CSL is al snel de moeite van het repareren waard, want van deze auto zijn er maar 1.000 gemaakt. De CSL is 100 kg lichter dan de M4 Competition en beschikt over 550 pk. In tegenstelling tot de M4 CS is de CSL puur achterwielaangedreven. En daarbij is het risico dus dat je tegen een boom of in een greppel belandt…

Prijs

Wat kost zo’n beschadigde M4 CSL? Op Schadeautos.nl wordt deze auto aangeboden voor €87.500. Dat is in ieder geval een stuk lager dan de nieuwprijs, want die was €220.221. Maar je moet ook weten dat je in Duitsland al CSL’s voor 120 mille op de kop kunt tikken.

De schade is te overzien, maar toch zal de reparatie nog een duur geintje worden. Daar kan Oscar Gräper over meepraten. Hij betaalde alleen voor de motorkap – die van carbon fiber reinforced plastic is gemaakt – al dik €13.000. Dan weet je ongeveer wat je kunt verwachten…