F1-editie van vrij doorsnee hatchback is weer helemaal relevant

Jarenlang was deze Formule 1-special een gevalletje “das war einmal”, maar nu is ‘ie weer relevanter dan ooit.

Formule 1 is voor een groot deel prestige voor de deelnemende partijen. Meedoen in de topklasse van de autosport betekent dat je een soort heilige status creëert. Dat wil je natuurlijk vieren, wat dan ook vaak genoeg gebeurt of gebeurde. De ene viering is de andere niet, want niet elk F1-prestigeproject voor de straat is een samentrekking tussen Mercedes en McLaren als SLR. En niet alles was zo simpelweg leuk als een Renault Mégane RS R26 F1 Team Edition. Sommige modellen vlogen wel heel erg onder de radar.

Ford Escort RS2000 F1 Edition

Er was namelijk een Ford Escort F1 Edition. Als je de F1 nog niet zo lang volgt, snap je misschien de banden tussen de F1 en Ford niet eens. Ford was jarenlang motorleverancier voor de sport, sterker nog: het merk is er in vele vormen bij geweest sinds 1951. Het prille begin van de F1. In 1995 had Ford geen eigen Formule 1-team, maar leverde het merk motoren aan Pacific, Forti, Minardi, Simtek en Sauber (en omdat @jaapiyo meeleest: ook aan Larrousse, maar die werd teruggetrokken voor de seizoenstart). Het lijkt vooral Sauber te zijn waaraan we de Ford Escort F1 Edition te danken hebben.

Er werden namelijk 500 stuks van de Ford Escort omgetoverd tot F1 Edition. Elk exemplaar kreeg een certificaat van authenticiteit door Heinz-Harald Frentzen. Die Duitse coureur reed voor Sauber-Ford in 1995 en was dus indirect Ford-partner. Het lijkt verder niet heel veel meer te zijn dan wat badges en aankleding op een zesde generatie Ford Escort, de laatste voordat de Focus ten tonele trad. Je kon hem krijgen als 1.8 16V met 115 pk of deze, de RS2000. Dan kreeg je de 150 pk sterke 2.0 liter grote zestienklepper.

Mildhete speciale editie

De Ford Escort RS2000 F1 Edition is wel eentje die zijn speciale status niet van de daken schreeuwt. De donkerblauwe lak is voor zover wij weten wel net anders dan de andere blauwen, maar het blijft donkerblauw. Binnenin vind je op een paar plekken de F1 Edition-logo’s, naast natuurlijk de badge achterop.

Verder vind je binnenin de Ford Escort RS2000 F1 Edition deze heerlijke Recaro-zetels met busstoel-patroon. Het is voor de rest allemaal lekker Escort: alles wat je nodig hebt, niet heel veel meer. Roeren doe je in een vijfbak en voor wat frisse lucht is er een schuifdak. Leuk, maar hier ga je de F1 Edition-specialiteit niet merken.

Kopen

Een nogal vergeten, nooit echt bekend geworden Ford Escort F1 Edition dus. Redelijk zeldzaam, wij kunnen er ook niet bijster veel over vinden. Dit exemplaar is nummer 117 van de 500 stuks die er ooit zijn gekomen, met zoals gezegd een handtekening en certificaat van Heinz-Harald Frentzen.

Er is wel een leuke bijkomstigheid voor deze Ford Escort in 2026. Sinds 2003 is een Ford F1-editie niet zo relevant meer, want vanaf toen had Ford niet zo veel meer te doen in de F1. Dit jaar doet Ford echter weer volop mee. Niet met een grid wat voor de helft bestaat uit Ford-motoren, maar door Red Bull te helpen met hun krachtbron voor dit jaar. Dus is een Ford F1-editie dit jaar aardig relevant. Met een beetje fantasie is ‘ie zelfs dezelfde kleur als een Red Bull-bolide.

Deze Escort is niet in concoursstaat, het moet gezegd worden. Er is flink mee gereden, al is 152.206 kilometer respectabel. We spotten her en der wel wat plekjes, met name hetgeen waar vrijwel elke Ford in deze tijd last van had. Het roestspook. Hij is niet meer bruin dan blauw, maar let er wel op.

Gelukkig is de prijs niet extreem: 6.990 euro. Oké, het is niet goedkoop voor een oude Escort, maar zoals gezegd zijn enorm veel van deze 30 jaar oude Escorts weggeroest. Een nette vinden is dus niet echt goedkoop meer en eentje waar er maar 500 van zijn des te minder. Een redelijk unieke kans, deze Ford Escort RS2000 F1 Edition. Koop dan!!