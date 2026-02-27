Gaat Verstappen weer winnen? Reken daar maar niet op

Aldus Max Verstappen zelf.

Nog negen nachtjes slapen en dan is het weer ‘Lights out and away we go’. Wij zijn razend benieuwd hoe de verhoudingen zijn nu alles op de schop is gegaan. Kan Max Verstappen weer vechten om de overwinning? En zo ja, met wie?

Overwinning niet realistisch

Max tempert in ieder geval de verwachtingen. Volgens hem is meedoen om de overwinning “niet realistisch” op dit moment. Het ontbreekt Red Bull kennelijk nog aan snelheid. Wel is Max positief over de betrouwbaarheid. De nieuwe aandrijflijn gaf verrassend weinig problemen tijdens de testdagen.

Toto Wolff was eerder juist onder de indruk van de snelheid van Red Bull, na de eerste testdag in Bahrein. Het is dus zeker niet zo dat het opeens een middenveldteam is geworden. Na afloop van de testdagen lijken Mercedes, McLaren, Ferrari en Red Bull nog steeds de topteams.

Heeft Max er zin in?

Verder staat Max Verstappen niet te juichen bij de nieuwe reglementen. Hij heeft zich heel kritisch uitgelaten over de nieuwe auto en de focus op het managen van energie. Max is wel in staat op zich aan te passen (misschien wel beter dan wie ook), maar racen moet ook nog leuk zijn. “Ik vraag me wel af of dit is wat we willen,” aldus Max.

Als de nieuwe auto niet bevalt zou het zomaar kunnen dat Verstappen op afzienbare tijd zijn biezen pakt. In een podcast liet hij weten dat het einde van zijn Formule 1-carrière in zicht is. Hij wil ook gewoon genieten van het leven en met zijn familie zijn, nu het nog kan. Als je hem zo hoort praten zou je bijna denken dat ‘ie 60 is, maar hè: gelijk heeft ‘ie.

Wat de kansen voor de GP van Australië betreft: als je één ding nooit moet doen is het Max Verstappen uitvlakken. Hij vecht altijd mee om de overwinning, ook als hij de underdog is.

