Koop een BMW youngtimer met een heftig interieur

En het is een cabrio, dus iedereen kan meegenieten.

We hebben er wel vaker over geklaagd, maar het is vaak een saaie boel qua auto-interieurs. Vooral in Duitse auto’s heerst er vaak een begrafenisstemming. Dat kan absoluut niet gezegd worden van de BMW die we tegenkwamen op Marktplaats.

Het betreft een E46 Cabrio die Individual-uitgevoerd is. Tegenwoordig kan dat ook betekenen dat een auto een specifieke grijstint heeft en zwarte accenten, maar dit is daadwerkelijk wat bijzonders. De stoelen en portieren zijn bekleed in sprankelend blauwgroen leer. Kijk, dat is nou Individual.

Een opvallend interieur én een opvallend exterieur gaat niet werken, dus de buitenkant is uitgevoerd in de subtiele kleur Bostongroen. Het geheel zal niet ieders smaak zijn, maar dat is nu juist het mooie. De eigenaar was niet de zoveelste saaie lul die zijn auto samenstelt met het oog op restwaarde.

Motorisch is het allemaal wat minder spannend, want het gaat om een 320 Ci. Wel een zescilinder, maar het vermogen is een bescheiden 150 pk. Het is ook een automaat, dus dit is vooral een auto om rustig te cruisen. Wat natuurlijk prima is voor een cabrio.

Uiteraard is deze auto niet samengesteld door een Nederlander, het is een Duits exemplaar. Er staat 114.896 kilometer op de teller en volgens de advertentie verkeert de auto in uitmuntende staat. “Simpelweg nieuw”, lezen we in de beschrijving. Oftewel, om de juiste vakterm te gebruiken: fabrieksnieuw! Daar hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan: er wordt €16.950 voor gevraagd op Marktplaats.