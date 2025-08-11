Koop de bekendste M4 CS van het land voor een prikkie

Wij zijn helemaal ondersteboven van de prijs van deze BMW M4 CS.

De BMW M4 CS is te duur en te lekker. Dat was de conclusie van Wouter in de rijtest van een smurfblauw exemplaar. Een maandje later eindigde de coupé ergens, met iemand anders achter het stuur, ondersteboven in een sloot. 550 pk en winterse omstandigheden blijft tricky, ook al heb je vierwielaandrijving.

Aan dat ’te duur’ is nu iets gedaan. Tenminste, dit exemplaar. De beroemdste BMW M4 CS van het land staat namelijk te koop als schadeauto. De nieuwprijs van de blauwe smurf was € 216.536. Nu staat de M4 te koop voor € 69.500. Noice. Dat is nog eens een goede aanbieding!

In de water

Je koopt in elk geval een BMW met een verhaal. Er is wat waterschade en rondom zit de M4 CS echt wel goed in elkaar. Maar een beetje Nederlandse Tavarish weet hier vast wel raad mee. Van total loss is in elk geval geen sprake. Met twee rechterhanden en heel veel geduld is hier vast wat van te maken.

Waterschade is wel een vervelende. Dat kan tijdens en achteraf gedurende het proces voor gremlins zorgen. Ach, OBD-lezer aan de auto hangen en foutcodes wissen voor het leven. Waar hebben we het over. Vanzelfsprekend verstrekt de verkopende partij geen enkele vorm van garantie op de schadeauto. Je zoekt het zelf maar uit.

Wie o wie weet de beroemdste BMW M4 CS van Nederland weer tot leven te wekken? Het monster is, in functionele staat, een beest. De 3.0 liter zes-in-lijn met twee turbo’s levert 550 pk, 650 Nm koppel en sprint in 3,4 seconde van 0 naar 100 km/u. De topsnelheid is met 302 km/u ook niet al te lullig.

Met het CS-recept licht de focus op gewichtsbesparing. De einddemper is van titanium en onder andere het dak, de motorkap en de diffuser zijn van carbon fiber reinforced plastics (CFRP). Een fatsoenlijke middenarmsteun is ook gesneuveld in dit proces.

Wie fan is van zijn of haar rechterarm laten rusten op deze plaats heeft pech. Maar daar ben je toch niet mee bezig als je boendert over die leuke dijkweg of, nog beter, het circuit.

Dus. 69,5k, een BMW M4 CS met wat deukjes en een verhaal. Een goede aanbieding, toch?