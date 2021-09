Koop een eigen plek aan het circuit van Monaco voor 42,8 miljoen

Je moet er wat voor over hebben om een eigen, vaste plek aan het circuit van Monaco te bemachtigen. Bijna 43 miljoen euro om precies te zijn…

Aaaah, de Grand Prix van Monaco. Al jaren een saaie optocht van jewelste, zonder enige vorm van spanning op de zondag op een Mickey Mouse-baantje. Maar toch wil je erbij zijn. Want het is de Grand Prix van Monaco.

Natuurlijk gaat het het merendeel van de bezoekers ook niet om de race, maar om alle festiviteiten eromheen. De feesten zijn legendarisch, evenals de prijzen voor de dames van lichte zeden die zichzelf aanbieden aan de veelal ultra-rijke oliesjeiks of ander bezoek, niet geheel ontoevallig vaak uit Rusland en omstreken.

Maar als je er dan toch bent, dan is het voor de vorm leuk om een plekje te hebben waar je de Grand Prix van Monaco een beetje leuk kan bekijken. En daarmee kunnen wij je helpen. Mits je diepe zakken hebt.

Appartementje te koop van ruim 1000 vierkante meter

Zoals je al hebt kunnen lezen, staat er een optrekje te koop waar (naar schatting) ongeveer 45,8 miljoen euro voor moet worden betaald. Dat naar schatting zeggen we er speciaal bij, want de prijs is op aanvraag.

Gelukkig hebben onze vrienden van pureluxe.nl ons huiswerk gedaan en de vierkante meterprijs afgezet tegen de oppervlakte van dit object. Die bedraagt 1045 m², tegen een prijs van 41.000 de meter, is ongeveer 42,8 miljoen. Katsjing!

Maar daar krijg je wel wat voor

Het huis herbergt onder meer twee grote slaapkamers van elk 75,5 m² , maar er zijn ook nog vier suites met badkamer, eigen kleedkamers, vijf opslagruimtes en een wijnkelder. Verder krijg je een flink uit de kluiten gewassen woonkamer, een dito keuken en eetkamer en een eigen bioscoop.

Als klap op de vuurpijl heb je nog een garage waar je vier auto’s in kwijt kunt. Oh nee, de klap op de vuurpijl is natuurlijk het uitzicht op het circuit van Monaco vanaf je balkon. Overigens is het uitzicht ook leuk als er niet wordt geraced, je kijkt namelijk ook uit over de haven. Of je ziet mannetjes van 4 een stukje sturen in een Bentley, is ook altijd vermakelijk…

Lijkt het jou leuk om ieder jaar verzekerd te zijn van een lekker plekje tijdens de Grand Prix van Monaco? Neem dan contact op met de makelaar. Wellicht komen jullie eruit en zit jij voortaan op de eerste rang als Max daar zijn rondjes rijdt!