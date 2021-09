Dit is de Opel Grandland voor mensen met hoogtevrees

De Opel Grandland van Irmscher staat niet meer hoog op zijn pootjes en is dus eigenlijk gewoon een MPV. Maar dan wel een MPV met sportieve looks.

Tegenwoordig zijn de Opel Astra en Corsa er niet eens meer als OPC, laat staan de andere modellen. Vroeger was dat wel anders. Toen bracht Opel gewoon doodleuk dikke versies uit van de Zafira en Meriva.

Die tijden zijn voorbij, dus als je een dikke Opel wilt moet je je tot een andere partij wenden. Irmscher bijvoorbeeld. Deze tuner blijft nog altijd trouw dikke versies van Opels uitbrengen. Daarbij slaan ze maar weinig modellen over. Daarom is nu ook de vernieuwde Grandland (zonder X) er in Irmscher-uitdossing.

Zoals schoenen de man maken, maken velgen de auto. Dat is daarom ook een van de eerste dingen die een tuner aanpakt. De Opel Grandland is door Irmscher voorzien van 20 inch velgen. Deze zijn verkrijgbaar in zwart of – als dat te opvallend is – in zilver.

Verder is de Grandland met 30 mm verlaagd. Daarmee wordt het dus eigenlijk een MPV in plaats van een cross-over. Irmscher noemt het zelf overigens een SUV, want MPV klinkt natuurlijk niet sportief. De auto lijkt nog eens extra laag omdat er ook treeplanken zijn gemonteerd.

Verder is er eigenlijk weinig veranderd ten opzichte van een huis-tuin-en-keuken-Grandland. Al het chrome is zwart gemaakt en de auto is voorzien van striping, maar de bumpers zijn nog gewoon standaard. Toch ziet de Grandland er een stuk sportiever uit en dat was precies de bedoeling van Irmscher.

Motorische upgrades heeft Irmscher dan weer niet, maar eerlijk gezegd is dat ook niet direct nodig. De Grandland Hybrid levert namelijk 300 pk en dat is meer dan de meeste OPC’s hadden. Als je deze versie uitvoert met Irmscher-goodies heb je dus geen schaap in wolfskleren, maar een auto die ook gewoon echt vlot is.