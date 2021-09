Gloednieuwe tunnel in Den Haag wordt nauwelijks gebruikt

Kom op mensen, wees eens niet zulke gewoontedieren! Er ligt een gloednieuwe tunnel onder Den Haag, alleen wordt die nauwelijks gebruikt. Da’s toch zonde?

Het leek zo’n goed plan. Bouw een tunnel die Den Haag met Rotterdam verbindt. Dat scheelt dagelijks enorm veel files en dus geld. Want, tijd is geld en vele tientallen miljoenen worden jaarlijks weggegooid omdat mensen in de file staan.

Nou, de tunnel ligt er, maar vrijwel niemand maakt er gebruik van. Gevolg; op de oude route staat het als vanouds vast, terwijl het blinkende nieuwe asfalt zo goed als onaangeroerd blijft liggen. En dat is zonde!

De Rotterdamsebaan

We hebben het over de Rotterdamsebaan, die knooppunt Ypenburg verbindt met industrieterrein Binckhorst. Dat ligt vlakbij Den Haag Centraal. De nieuwe weg is vooral bedoeld voor forenzen die vanuit Rotterdam en Delft naar Den Haag komen en andersom.

Hoogtepunt van deze nieuwe weg is de gloednieuwe Victory Boogie Woogietunnel. Die meet ongeveer 4 kilometer en kostte honderden miljoenen om aan te leggen. En als je je afvraagt waar ze die rare naam vandaag hebben, Victory Boogie Woogie is een schilderij van Piet Mondriaan. Was nog een hoop gedoe over, de Nederlandse Staat kocht het ooit voor een enorm bedrag, terwijl het nog niet eens af was…

Afijn, met de Rotterdamsebaan zou de Utrechtsebaan worden ontzien. Dat is het laatste stuk van de A12, dat langs het Malieveld loopt. Maar het lijkt erop dat mensen niet weten dat er een andere mogelijkheid is om de Hofstad binnen (of beter, uit) te komen, want die weg staat nog elke dag muurvast.

Afsluiting Utrechtsebaan, goed nieuws voor de tunnel

Volgende maand gaat de Utrechtsebaan op de schop en worden automobilisten min of meer gedwongen om door de gloednieuwe tunnel te rijden. Dat zag je afgelopen weekend al, toen die weg ook al even dicht was.

De gemeente Den Haag hoopt dat de nieuwe route daarna in het geheugen geprent staat van de weggebruikers en dat ze de Rotterdamsebaan dan voortaan zullen blijven gebruiken.

Dan als laatste een tipje -maar die heb je niet van ons-… Nu het nog zo rustig is in de tunnel, pak je kans en ram er voluit doorheen met je auto, zeker als het een fijn exemplaar met dikke motor is. Niks lekkerder dan het motorgeluid enorm versterkt 4 kilometer lang in je oren geforceerd te krijgen.

Veel plezier alvast!

Via: AD