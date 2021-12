Koop een Lamborghini Urus en ga 9 jaar de bak in

Klinkt niet echt aanlokkelijk toch? Een Lamborhini Urus kopen en als beloning 9 jaar de bak in. Maar toch is het gebeurd.

Er zijn veel manieren om aan een lekker dikke auto te komen. Allereerst kun je er hard voor werken. Klinkt misschien een beetje saai, maar het is een mogelijkheid waar eigenlijk nog best veel mensen zich van bedienen.

Maar je kunt ook influencer worden. Tegenwoordig hoor je er als TikTokker, YouTuber of Instagrammer namelijk niet meer bij als je geen Lamborghini Urus onder je bips hebt. Het liefst ook nog lekker opvallend gewrapt, zodat je zeker weet dat je opvalt.

Je kunt ook in de wereld duiken van de nachtapothekers. Pilletjes en poedertjes produceren of importeren en met een flinke marge weer doorverkopen. Voordeel is dat je in deze business heel weinig belasting betaalt. Nadeel is dat je het uitgespaarde belastinggeld moet investeren in bepantsering van je auto. De concurrentie is namelijk moordend. Letterlijk.

Maar je kunt ook gewoon frauderen

En dat heeft een man uit het Amerikaanse Houston gedaan. Die had drie bedrijven die allemaal flink werden getroffen door de gevolgen van de coronacrisis. In Amerika kon je net als bij ons ook steun aanvragen en die werd gegeven in de vorm van een lening met erg lage rente.

Zo gezegd, zo gedaan, de beste man diende in totaal voor 2,6 miljoen dollar aan steunaanvragen in en die heeft hij ook gekregen. Alleen stopte hij de steun niet in zijn bedrijf, maar in zijn eigen zak.

En daar vloog het ook heel snel weer uit.

Hoeren, klokkies en dus die Lamborghini Urus

De Amerikaan bedacht zich geen moment toen het flinke bedrag was gestort. Als eerste reed hij naar de plaatselijke juwelier en kocht daar voor 14.000 dollar een leuke Rolex. Verder werd er 85.000 dollar stukgeslagen op een nieuwe Ford F-350 en ging er het nodige naar dames van lichte zeden.

Als klapstuk bracht hij 233.000 dollar naar de Lamborghini dealer voor een gloednieuwe Urus. Je leeft tenslotte maar 1 keer en die tijd moet je ten volste benutten, moet hij gedacht hebben.

Fraude viel al snel op

Natuurlijk liep deze hebberige Amerikaan al snel tegen de lamp en werd hij door de plaatselijke hermandad in de kraag gevat. Frauderen met taxmoney, daar houden ze niet van in Amerika.

Het resultaat is dat hij de komende 9 jaar over zijn daden mag gaan nadenken in een ongetwijfeld heel sober ingerichte gevangenis. De dure spullen is hij kwijt en het geld dat niet meer terug te vinden is, mag hij -met een dikke boete er bovenop- terugbetalen.

Moraal van dit verhaal; Als je wil frauderen met overheidsgeld, koop dan gewoon een simpele Opel Astra ofzo en geef de rest uit op een plek waar Big Brother niet meekijkt.

En waar die plek dan is? Hij heeft de komende 110 maanden genoeg tijd om een leuke bestemming te verzinnen!