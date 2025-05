Nissan lijkt koppie onder te gaan: € 4,1 miljard verlies in 2024!

De bietenbrug lonkt voor Nissan, maar er is een plan.

Eind vorig jaar luidde Nissan de noodklok. Als er binnen een á twee jaar geen goede oplossing zou komen, dan zou Nissan de deuren voorgoed moeten sluiten. Zou het inderdaad echt zo slecht gaan met de Japanse autofabrikant? Ja, zo blijkt nu uit de jaarcijfers van 2024.

Nissan deelt vandaag het jaarrapport en dat ziet er verre van rooskleurig uit. Laten we toch maar met goed nieuws beginnen. Nissan verkocht in 2024 ruim 3,3 miljoen auto’s wereldwijd en haalde er 77,03 miljard euro mee op. In 2023 was de omzet nog 77,35 miljard. 300 miljoen euro is natuurlijk ontzettend veel geld dat je aan omzet mist, maar het is nog niet het einde van de wereld, toch?

Nissans verlies

Het gaat pas goed mis als we de kosten meenemen. Waar Nissan in 2023 onderaan de streep nog 2,6 miljard euro in de plus stond, is dat in 2024 een verlies van 4,09 miljard euro. Ten opzichte van 2023 is er 6,7 miljard euro minder winst gemaakt in 2024. Dat is voor een groot deel te danken aan het laatste kwartaal van 2024. Tot aan het einde van het jaar balanceerde Nissan op het randje van nettowinst of -verlies. In Q4 ging het echter vreselijk mis. Toen kwam het netto-inkomen neer op -4,1 miljard euro. Auw.

Het merk verwacht niet dat de problemen zomaar opgelost zullen zijn. Vanwege ”de intense concurrentie, de wisselkoersen en de inflatiedruk” blijven de moeilijkheden aan. Vooruit kijken op basis van de jaarcijfers vindt Nissan lastig. Dat komt door de ”onzekerheid rond de tarieven”. Nissan durft geen voorspelling te doen over het dividend, de winst en netto-inkomen van 2025. Ook geen goed teken, maar toch is er hoop.

Oplossing!

Naast het bericht van de jaarcijfers deelt Nissan nog een artikel met ons. Het onderwerp: het herstelplan ‘Re:Nissan’. Dankzij een nieuw management moet er een ”frisse focus” zijn. Nissan-baas Ivan Espinosa zegt hierover: ”We moeten de prioriteit leggen op onze verbeteren met grote urgentie en snelheid met als doel winstgevendheid die minder afhankelijk is van volume.”

Wat houdt dat concreet in? Nou, de komende jaren hoeft Nissan nog niet zo nodig winst te maken. Het streven is om dit jaar alles op een rijtje te zetten, te verbeteren en vervolgens in 2026 winst te boeken. Hoe moet dat? Door te snijden in de kosten. In totaal moet er 500 miljard yen (3 miljard euro) bespaard worden tegen 2026.

Bezuinigingen

Waar komt dat geld vandaan? De helft moet komen uit een herstructurering van het leverancierspanel zodat er meer onderdelen komen van minder leveranciers. Maar niet alleen buitenstaanders gaan wat merken van Re:Nissan. In de komende twee jaar verliezen 20.000 werknemers hun baantje en sluiten zeven van de zeventien Nissan-fabrieken. Dat zijn nogal wat beslissingen.

Daarnaast komt er een compleet nieuwe werkwijze waardoor het 70 procent minder complex moet worden om auto’s in elkaar te schroeven. Het aantal platforms gaat ook omlaag – van 13 naar 7. Ondanks dat er minder mensen en fabrieken zijn, moet de bouwtijd van een auto verkleind worden van 37 maanden naar 30 maanden.

Nissan in Europa

Wat gaan wij er hier in Nederland van merken dat Nissan zichzelf opnieuw uitvindt? Het merk wil ook de productstrategie aanpassen. Iedere grote markt (VS, Japan, China, Europa, Midden-Oosten en Mexico) krijgt zijn eigen focus.

Hier in Europa wil dat zeggen dat de focus komt te liggen op B- en C-segment SUV’s die samengebouwd zijn met Renault. Voor de afwisseling van gestickerde Renaults komen er ook Nissans naar hier die samen met ”Chinese partners” zijn gebouwd. Laten we hopen dat de volgende GT-R met die Chinese vriendjes wordt gebouwd en ook een kans krijgt in Europa.

Het partnerschap met Renault blijft dus van kracht. Daarnaast blijven Nissan en Honda samenwerken op het gebied van ”voertuigintelligentie” en ”elektrificatie”. Nog een oplossing: stop met het investeren in andere merken en richt je eerst even op jezelf!