Motorprobleem gehad met Opel, Citroën of Peugeot? Dan kun hier geld terug krijgen!

Stellantis gaat ook Nederlandse gedupeerden compenseren.

Stil komen te staan door motorproblemen is al vervelend genoeg, maar vervolgens het bonnetje ook helemaal zelf moeten betalen, is nog zuurder. Het is ongetwijfeld een aantal Opel-, Peugeot-, Citroën- of andere Stellantis-rijders overkomen, want er is een type Stellantis-motor dat bekendstaat om zijn gebreken. Daar gaat het moederbedrijf van Fiat, Jeep, Chrysler en noem maar op wat aan doen.

Het type motor waar we het over hebben, is de Puretech-krachtbron. Dit is een 1,0- of 1,2-liter driecilinder lijnmotor die nog uit het PSA-tijdperk stamt en die in veel verschillende auto’s heeft gelegen. Denk aan de Citroën C1 tot en met C5, verschillende Opels, zo’n beetje alle Peugeots, maar ook nieuwere modellen zoals de Jeep Avenger en Lancia Ypsilon.

Wat is er aan de hand?

Twee jaar geleden lag dit type verbrandingsmotor al onder vuur bij televisieprogramma Kassa. De motoren zouden veel olie nodig hebben. Daarnaast slijt de distributieriem snel omdat de riem in het carter niet goed gesmeerd wordt.

Eigenaren van een auto met zo’n Puretech-motor (motorcode EB) uit 2012 tot 2022 konden al bij Stellantis terecht voor een vergoeding. Daar komen nu klanten bij die zo’n motor hebben, maar dan uit 2022 tot en met 2024. Je vraagt zo’n vergoeding aan op het online platform Stellantis Support. Let op: je kunt alleen geld krijgen wanneer je de reparatie hebt laten doen door een erkend Stellantis-reparateur en je moet je aan de onderhoudsintervallen hebben gehouden.

Naast de financiële reparatie heeft Stellantis nog een trucje om het geschade imago op te poetsen. De garantie op de twijfelachtige Puretech-motoren is met tien jaar of 180.000 kilometer uitgebreid. Voor tweedehandsjes bestaat het zogenaamde “Check+” certificaat, dat je als bewijsstuk kunt gebruiken dat je je netjes aan de onderhoudsvoorschriften hebt gehouden.

Nieuwe Puretech-motoren

Wie overigens net een nieuwe Stellantis-crossover heeft besteld met zo’n EB-motor hoeft niet extra bang te zijn voor een riem die plots scheurt. De nieuwe generatie Puretech is volgens Stellantis voor 70 procent vernieuwd. Bekende problemen zouden hierdoor moeten zijn opgelost.

En nu, hup, de laadproblemen van Peugeot, Opel en Citroën oplossen, Stellantis.

Via Autobild