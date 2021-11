Hoe kan Verstappen nog wereldkampioen worden dit jaar?

Hoe kan Verstappen nog wereldkampioen worden? We bekijken het van race tot race!

Het Formule 1 kampioenschap van 2021 is bijna ten einde en er is nog geen kampioen. Hamilton was tijdens de GP van Brazilië 2021 bizar snel, maar loopt nog wel een paar punten achter. Ja, Max Verstappen staat nu 14 punten voor, maar een keer pech met een lekke band of een overenthousiaste Haas-coureur en je kunt je kampioen-aspiraties tillen naar volgend jaar.

Omdat het nu zo spannend is, maken we elke keer na de race de balans op. Er staan nu nog drie races op de kalender. Hoeveel punten zijn er te winnen? Hoeveel marge is er? En wanneer kunnen we de nieuwe kampioen kronen? We zijn zo ‘arrogant’ om aan te gaan nemen dat de komende races gewonnen gaan worden door Lewis Hamilton of Max Verstappen. Dat is uiteraard geen garantie.

Stand Top 2 wereldkampioenschap

Statistisch gezien is het alleen mogelijk om in de Red Bull of Mercedes een race te winnen. Mocht Pérez of Bottas vooraan rijden, zullen deze er alles aan doen om hun teamgenoot voorbij te laten.

Verstappen staat op 332,5 punten

Hamilton staat op 318,5 punten

In totaal zijn er NU nog maximaal 78 punten te vergeven voor de coureur die 100% zou scoren op races en voor snelste rondes.

Hoe we daaraan komen?

GP Qatar -> 25 punten voor de winnaar + 1 punt (snelste ronde) GP Saoedi-Arabië -> 25 punten voor de winnaar + 1 punt (snelste ronde) GP Abu Dhabi -> 25 punten voor de winnaar + 1 punt (snelste ronde)

Dit betekent dat er maar twee coureurs zijn die in theorie de rijderstitel kunnen winnen: Max Verstappen, Lewis Hamilton. Stiekem deed Valtteri nog vrij lang mee in de strijd, mochten Hamilton en Verstappen de laatste races DNF’s oplopen, maar daar is na Mexico geen sprake meer van. Als het aan de wedkantoren ligt, gaat Lewis alsnog de titel binnenslepen. Hij staat sinds de GP van Brazilië als bij de wedkantoren favoriet om wereldkampioen te worden.

Qatar

Een grote onbekende is Qatar. Dit oliestaatje is de droom van elke arbo-controleur. De baan is oneerbiedig gezegd niet veel soeps. Losail is eigenlijk een motorfietsbaan. Op zich is het prima voor toerwagens of andere GT’s, maar voor een Formule 1 auto is het te mondiaal. Tel daarbij op dat Qatar geen racehistorie heeft en je begrijpt waarom de F1 hier graag komt: Sepp Blatter vond het een gaaf land. De baan lijkt het meeste op Sochi qua layout, alhoewel het asfalt en de temperaturen anders zijn. Desalniettemin denken we dat Mercedes hier de favoriet zal zijn. Inhalen is lastig, dus de gene met pole (Mercedes waarschijnlijk) zal hier ook zegevieren.

Favoriet voor winst GP Qatar 2021: Lewis Hamilton

Na de GP van Qatar zijn er nog maximaal 52 punten te halen

Saudi-Arabië

Ja, nog een race in de zandbak. Ook hier kunnen we vervelend over doen, maar het Jeddah corniche Circuit is wel een heel bijzondere. De layout van de baan lijkt werkelijk nergens op. Dat is positief, want het is een originele baan! Het is een circuit gelegen aan de rode zee. Het zijn voornamelijk rechte stukken met snelle bochten en één venijnige chicane. Uiteraard is het goed mogelijk dat we er naast zitten, meer zoveel rechte stukken lijken ons Mercedes-territorium. Dermate sterk zelfs dat het nog een hele klus gaat worden voor Red Bull om tweede te worden.

Favoriet voor winst GP Saudi Arabië: Lewis Hamilton

Na de GP van Saudi-Arabië zijn er nog maximaal 26 punten te behalen..

Abu Dhabi

Ondanks dat Red Bull hier vorig jaar gewonnen heeft, kunnen we er kort over zijn. Dit is een Mercedes baan tot en met. Heel veel rechte stukken en de bochten die er zijn, zijn eenvoudig en veelal 90 graden. Precies zoals Bottas ze graag heeft.

Favoriet voor winst GP Abu Dhabi: Lewis Hamilton

Scenario’s naar de titel voor Max

Het is duidelijk, wil je zeker weten dat de titel van jou is, dan moet je aan het einde van de rit de meeste punten hebben. Duhh!

Wil je eerder van de titel kunnen genieten, dan moet je dus een voorsprong opbouwen. Laten we dit artikel voor nu afsluiten met een aantal ‘WAT ALS’ scenario’s. De snelste rondes rekenen we niet mee, omdat we ervan uitgaan dat de tweede rijders deze koste wat het kost bij de tegenstander weg zullen halen.

Scenario 1: Wat als Max vanaf nu alles wint?

Met de komende drie races te gaan, zal hij Max Verstappen het wereldkampioenschap Formule 1 rijden binnenslepen. Dan kan hem de eindzege niet ontgaan.

407,5 punten voor Verstappen

372,5 punten voor Lewis.

Scenario 2: Wat als Lewis vanaf nu alles wint?

Dan is Lewis Hamilton kampioen.

393,5 voor Hamilton

386,5 voor Verstappen.

Scenario 3: Wat als Lewis 2 races wint en Max 1 race wint?

Ervan uitgaande dat Lewis en Max tweede worden als ze niet winnen, uiteraard. Dat is een realistisch scenario, daar het enkele keren gebeurd is deze race. In dat geval is Verstappen wereldkampioen. Sterker nog, Verstappen mag zelfs 3e worden (390,5).

393,5 voor Verstappen

386,5 voor Hamilton

Scenario 4: Wat als Lewis 1 race wint en Max 2?

Dan is Max Verstappen kampioen.

400,5 voor Verstappen

379,5 voor Lewis.

Kortom, waar maken wij ons druk om? Uiteraard zijn het uitvalbeurten en derde/vierde plaatsen die voor veel meer problemen kunnen gaan zorgen. De snelheid die Hamilton in Brazilië ten toon stelde, was bijna bizar. De vraag is: is die pace eenmalig? Heeft Mercedes zitten sandbaggen tot het ALLER-laatst om zo spanning te creëren? Of was het een zo’n zeldzaam moment waarbij alles perfect op zijn plaats viel qua auto? Aan de andere kant: de banen die eraan komen lijken allemaal koren op de molen te zijn voor auto’s met veel motorvermogen, Mercedes dus.

Wat denk jij dat er gaat gebeuren? Wordt het weer een ‘walk in the park’ voor Hamilton die zo de GOAT wordt of kan Verstappen nog een verrassing uit de hoge oed toveren? Laat het weten, in de comments!