Chinese ”Taycan-killer” liegt over nep onderdeel

Het volgende probleem van de performance-EV is een feit.

Met veel bombarie bracht Xiaomi de SU7 Ultra op de markt. Het zou de snelste vierdeursauto zijn op de Nürburgring, al was de rondetijd niet helemaal eerlijk. Het rondje werd neergezet met een prototype dat niet echt vier deuren bleek te hebben. En nu blijkt er nog iets misleidends blijkt aan de 1.500+ pk sterke EV.

Eerder moesten klanten van de SU7 Ultra al wat verliezen nemen. Na een update door de lucht had de elektrische auto ineens geen 1.548, maar 948 pk. Waarom? Omdat ze het onverantwoord vonden om mensen met zoveel power te geven. Want 948 pk, dat is voor mietjes. Daarnaast werd de launch control beperkt.

Klanten werden boos en wilden hun vermogen terug. ”Is goed”, zegt Xiaomi, ”maar eerst laten zien dat je het aan kan”. Kopers werden uitgedaagd om naar een door Xiaomi goedgekeurd circuit te komen en een rondetijd neer te zetten in kwalificatiemodus. Rij je goed genoeg, dan wordt de update ongedaan gemaakt.

Eind goed al goed, denk je

Ook hier zijn de SU7 Ultra-rijders niet tevreden over. Waarom moet je bewijzen dat je ruim 1.500 pk aan kan? Ook hier is Xiaomi op teruggekomen. De update inmiddels teruggedraaid zonder dat klanten zich hebben moeten bewijzen. Het is vervolgens wachten op een volgende fout van Xiaomi. En die komt er.

Nieuw probleem

De SU7 Ultra-kopers worden nog eens belazerd. Het heeft allemaal te maken met de optionele frunkkap. Als extra aero-toevoeging aan je performance-EV konden kopers kiezen voor twee grote luchtkanalen in de kap. Ziet er niet alleen tof uit, maar is dus ook nog eens functioneel. Wat blijkt nu? De twee inlaten in de frunkkap hebben totaal geen functie. Het is niet meer dan een decoratie.

Prijs van nep-onderdeel

Na de zoveelste valse belofte zijn klanten het zat. Vele van hen eisen een volledige financiële vergoeding voor het list en bedrog van de nep inlaten. De optie kostte namelijk ook ruim € 5.000. Volgens CarNewsChina heeft Xiaomi vorige week zijn excuses aangeboden. Het merk erkende dat de ‘motorkap’ niet presteert zoals aangegeven. Maar ook nu laat de telefoonbouwer het niet bij zitten.

Xiaomi zegt dat de inlaten “gedeeltelijke luchtstroomgeleiding en extra koeling van het voorste compartiment” biedt. Experts hebben ernaar gekeken en kunnen geen luchtstroom door de motorkapopeningen ontdekken. De grap wordt alsmaar groter. En dat terwijl de Nordschleife vol staat met borden om deze auto te promoten. Daar zullen ze zich toch ook wel bijna achter hun Duitse oortjes aan het krabben zijn.

Weer moet Xiaomi door het stof. Het Chinese bedrijf biedt klanten aan om een volledige terugbetaling te krijgen voor de optie. Klanten die de auto met deze optie al hebben besteld maar de auto nog niet binnen hebben, krijgen de mogelijkheid om alsnog te kiezen voor de standaard ‘motorkap’ en ook hun geld terug te krijgen.

Via The Drive