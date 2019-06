YouTuber Enzo Knol koopt een Lamborghini Urus

Laat dat geld maar rollen.

Het loont nog altijd om een YouTuber te zijn, zo bewijst Enzo Knol deze week. De vlogger heeft na een jaartje sparen dan toch de auto gekocht waarvan hij eerder al had aangegeven dat hij hem graag wilde hebben. Knol heeft de knoop doorgehakt en een Lamborghini Urus, een van de duurste SUV’s van Nederland, op de kop getikt.

Dat een “kale” Lamborghini Urus al een behoorlijk prijskaartje heeft, dat weten we. Van de exemplaren die momenteel in Nederland rijden, zijn er slechts enkelen die minder dan 300.000 euro hebben gekost. Knol heeft zich duidelijk niet ingehouden, een vlugge kentekencheck wijst namelijk uit dat hij 320.565 euro heeft betaald voor zijn strijdstier. 64.128 euro daarvan verdwijnt als BPM in de staatskas.

In de video (die ruim een uur duurt) trekken Enzo en de verkoper aanvankelijk het doek van een grijs exemplaar. Later wordt echter duidelijk dat de YouTuber een gele Urus heeft gekocht, zoals het eigenlijk hoort. Opmerkelijk is dat de Lamborghini volgens het voertuigrapport in februari al op kenteken is gezet en sindsdien niet van eigenaar is gewisseld.

Hoe dan ook: Knol heeft een behoorlijke band met de Volkswagen Group. Zo reed de videomaker enkele jaren geleden in een Volkswagen Tiguan. Vervolgens kwam er een Porsche Panamera 4S, die hij na verloop van tijd liet tunen. Knol maakte vorig jaar een korte overstap naar Jeep, toen hij een heuse Grand Cherokee Trackhawk kocht. Alles verbleekt uiteraard bij deze Lamborghini.