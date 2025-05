De Mini van Tom is omgebouwd tot een volbloed racer #MijnAuto

Welkom in de wereld van klassieke Mini’s! In deze aflevering kruipt Martijn in de bijzondere Mini uit 1985 van Tom.

Een auto die op het eerste gezicht klassiek oogt, maar onderhuids volledig is aangepast voor rallygebruik. Deze Mini heeft nauwelijks geluidsisolatie, en de versnellingsbak vereist ouderwets ‘double clutchen’ tijdens het schakelen.

Oorspronkelijk was de auto een automaat, maar inmiddels is alles handmatig én beter gemaakt, inclusief een aangepaste aardgasmotor met andere zuigers.

De eigenaar vertelt hoe de liefde voor deze auto uitgroeide van hobby tot beroep. Met veel vallen en opstaan bouwde hij de wagen volledig opnieuw op. Mechanisch, elektrisch en carrosserietechnisch.

