Koop de meest exclusieve toepassing van de BMW V8

De N62 V8 heeft de voorruimtes van vele BMW’s gezien, maar ook van een bijzondere sportwagen waar er maar acht van zijn gebouwd.

Hoe lang kan je een auto uitmelken? Als je het Morgan vraagt, heel lang. Hun Roadster houdt het al decennialang vol en ook hun 3 Wheeler kwam terug, erg lijkend op het oude model. Toch vond het merk het in 2000 tijd om ietwat te moderniseren met de Aero 8. De bijzondere styling pakte veel van wat we kennen in een soort retro-modern jasje. De motor en aandrijflijn kwam van BMW, de M62 uit de 540i (E39) werd gebruikt.

Aero 8 Series 5

Toen BMW hun modellen ging uitrusten met de N62, die je kan weer kent van de X5 4.8i en de 550i/650i/750i. Die motor bleef tot 2019 in de Morgan Aero 8 gelepeld worden. Daarna was het niet alleen over voor de 4.8 liter grote V8, het was over voor de Aero 8 in het algemeen. Dat moest wel nog even één laatste keer gevierd worden.

Morgan Aero GT

Dat werd gedaan met de Morgan Aero GT. Deze ultieme versie van de Aero was er enkel als roadster en kreeg wat race-geïnspireerde extra modificaties. Dit is de Aero 8 op zijn best. Met dus de 4.8 liter grote N62 met 368 pk. Dit is de Aero op zijn best. Helaas zijn er niet veel mensen die ervan mochten genieten, want om het getal acht te eren was dat de oplage.

Kopen

Dit exemplaar, nummer vijf, staat gewoon in Nederland. Toepasselijk, want je moet van oranje houden. Dat is zowel de exterieurkleur genaamd Bentley Orange als de interieurkleur. En dan is dit exemplaar ook nog eens net ingereden met 576 kilometer op de klok. De koolstofvezel hardtop zorgt ervoor dat je hem ook gewoon kan rijden als het regent.

Mag ook wel, want AutoLeitner wil voor deze unieke Morgan Aero GT 345.000 euro vangen. Uniek bedoelen we serieus, maar ja, uniek kan je op vele manieren interpreteren. Zou jij het willen?