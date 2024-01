BMW nu NOG succesvoller dan dat het was

BMW is nog succesvoller dan vorig jaar en toen ging het ook al lekker.

Het gaat lekker met de BMW Group. Het Duitse concern scoort de laatste jaren al lekker en ook 2023 was een bijzonder prettig jaar voor de premium autobouwer. Vandaag komen ze trots met het bericht dat er WEER een verkooprecord is verbroken. We vallen maar meteen in huis met het aantal: 2.555.341.

Er werden meer dan 2,5 miljoen auto’s verkocht in jaar tijd. Dat is een record. Let wel, het gaat om de BMW Group, dus dat behelst alle merken die erin zitten, dus naast BMW ook Mini en Rolls-Royce. Ook BMW Motorrad (die motormuis-divisie) deed uitstekende zaken in 2023.

BMW nog succesvoller dan vorig jaar

Kortom, reden voor een feestje in München. Niet alleen omdat ze veel auto’s verkopen, maar ook omdat de elektrische modellen lijken aan te slaan. EV’s zijn heel erg duur om te ontwikkelen en de markt is nog niet helemaal overstag. De Duitsers kunnen mede dalen dat 15% van hun auto’s geheel elektrisch is.

Ja, geheel elektrisch. Fabrikanten willen nog weleens de term ‘geëlektrificeerd’ gebruiken om zo ook de hybrides mee te kunnen rekenen, maar dat is dus niet het geval met die 15%. Er werden 376.183 EV;s verkocht, een stijging van 74,4%.

Er komen ook alleen maar meer elektrische BMW’s bij. In 2024 zal 1 op de 5 te introduceren BMW’s geheel elektrisch zijn, volgend jaar is dat 1 op 4. Dat klinkt alsnog bescheiden voor een bedrijf dat zich ‘pionier’ noemt op het gebied van EV’s. Het lijkt wel voorsprong door techniek.

Overigens zegt dat alleen iets over introducties, niets over verkopen. BMW wil in 2024 meer dan half miljoen elektrische auto’s verkopen. In 2024 komen er twee nieuwe EV’s bij in de showroom in de vorm van de i5 Touring en iX2.

Hardlopers

Wat waren dan de hardlopers? Volgens BMW waren dat voornamelijk de 3 Serie, X1 en X3. Van de EV-modellen deden de iX1 en i4 het heel erg goed. Relatief gezien was er ook veel vraag naar de enorme 7 Serie en X7.

Hoe ging het dan met BMW M? Vroeger was dat de motorsportdivisie die af en toe een straatauto maakte, nu is het een zeer succesvolle tak van BMW. Er werden 202.530 auto’s verkocht met een ///M-badge. Let wel: het gaat om ‘performance’- en ‘high performance’-modellen. De M2, M3 Touring , i4 M50 en XM lijken goed aan te slaan, aldus de Duitsers.

Mini

De verkopen van Mini zaten ook in de lift, zij het een bescheiden liftje: 0,9% meer dan vorig jaar. Er werden 295.474 exemplaren verkocht. Daar zitten 45.261 elektrische Mini’s tussen. Het populairste nieuwe Mini-model van dit moment is de Mini Cooper SE Electric.

Er is net een nieuwe Mini geïntroduceerd, zowel de hatchback als de Countryman zijn compleet nieuw. Een geheel elektrische vijfdeurs crossover in de vorm van de Mini Aceman staat op de rol voor 2024.

Rolls-Royce

Dan zijn we tenslotte aangekomen bij Rolls-Royce. De verkoopcijfers van dat trotse merk zijn traditioneel laag. Niet gek, geizen de nieuwprijzen. Gelukkig kan een flinke marge het de moeite waard maken.

Er zijn in 2023 6.032 exemplaren verkocht. De populiarste Rolls is – niet geheel verrassend – de Cullinan. Op nummer twee staat de Ghost en op nummer drie de Phantom.