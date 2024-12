Kia Sportage (QL) 2016 – 2021 occasion aankoopadvies

Alle ins en out vertellen we je in het occasion aankoopadvies van de Kia Sportage (QL) 2016- 2021.

Vandaag duiken we voor ons occasionaankoopadvies in een auto die dit merk op de kaart heeft gezet. We hebben het over de Kia Sportage. De eerste generatie kwam tot ons in de jaren negentig en was wat alle Kia’s in die tijd eigenlijk waren, omgekatte Mazda’s. In dit geval de ‘Bongo’ bestelbus. Die eerste generatie is niet veel gezien in Nederland, pas vanaf de tweede generatie eiste de SUV zijn plek op in onze markt.

Geen Mazda meer onderhuids, maar nauw verwant aan de Hyundai Tucson. Daarna volgde in 2010 de derde generatie en in 2016 was daar dan de vierde generatie, of de QL. Over deze generatie gaan we het vandaag hebben. Hij werd verkocht van 2016 t/m 2021. De veranderingen ten opzichte van het uitgaande model waren niet groot.

Qua motoren wel. Nieuw was de 1.6 T-GDI motor, die de oude atmosferische 2.0 benzinemotor afloste. Die T staat voor Turbo en komt naast de ongeblazen 1.6 GDI in het aanbod. Waar de eerste generatie Kia Sportage nog altijd vierwielaandrijving had, werd dat telkens zeldzamer. Alleen op de 1.6 T-GDI kon je het bestellen en de 2.0 CRDi had het standaard.

Dat beeld verandert niet in 2018, wanneer de Kia Sportage wordt gefacelift. Wederom zijn de aanpassingen subtiel, alhoewel de auto optisch telkens dikker wordt, zeker als je kiest voor de GT-Line in een lekker kleurtje. In Nederland is de Kia Sportage de op drie na meest populaire Kia aller tijden. Zowaar geen verkeerde score voor een dergelijke auto.

Op een nieuwe Kia krijg je zeven jaar fabrieksgarantie, of 150 duizend kilometer. Dat betekent dat veel van de occasions van deze generatie gewoon nog in de garantie zitten. Mits het onderhoud volgens het voorschrift van de fabrikant is uitgevoerd.

Dat het merk deze garantietermijn hanteert zegt ook wel iets over het vertrouwen dat ze zelf in hun product hebben. Maar goed, als je in de markt bent voor een Kia Sportage occasion van de vierde generatie, dan wil je toch van de hoed en de rand weten. Daarom zetten we voor jullie alle aandachtspunten op een rij die we konden vinden om aan te denken als je een Kia Sportage (QL) 2016- 2021 occasion wil aanschaffen.

Aandachtspunten

Als je een tweedehands Kia Sportage (QL) 2016- 2021wil kopen, dan hebben we een aantal tips voor je. De betrouwbaarheid is op zich in orde, maar loop toch even door de lijst met Kia Sportage (QL) 2016- 2021 problemen van dit occasion aankoopadvies heen.

Carrosserie en interieur

Loop even goed de lak na langs de buitenkant van de carrosserie. We komen nog wel eens tegen dat de bovenste laklaag soms wat los wil komen. Goed controleren dus of er nergens een beginnende blaar in de lak zit.

Kijk ook even onder de auto. Ondanks dat de Sportage zeker in ons land niet persé een echt offroad beest is, staat ie wel zijn mannetje naast de gebaande paden. Zeker als de Kia Sportage occasion die je op het oog hebt vierwielaangedreven is, is het een goed idee om onder de auto te checken op beschadigingen.

Loop ook even een rondje qua verlichting. Er willen nog wel eens wat verlichting problemen zijn. Kunnen kleine dingetjes zijn, maar als het onderliggend is kan het een pain in the ass worden. Ook het glas van de koplampen wordt nog wel eens scheurtjes in gemeld. Check dat goed.

Kijk ook eens onder de auto onder de motor. Vloeistoflekkages worden ook nog wel eens gemeld. Kijk waar de auto voor je proefrit klaar staat of er niets uitgelekt is en parkeer de auto ook even op een parkeerplaats tijdens de proefrit om te kijken of er vloeistof uit druppelt. Onder de motorkap kijken is ook altijd een goed idee, is alles mooi droog? Doe dit niet voor je proefrit, maar tijdens en/of erna.

Als laatste dan nog een opmerking over de velgen. Veel eigenaren zien een Kia Sportage als een gebruiksvoorwerp, of een werkpaard. Er wordt dan niet gekeken op een stoeprandje meer of minder. Check dus die wielen even goed op beschadigingen! Kunnen ook flinke wielen zijn he? Zeker bij een uitvoering als de GT-Line.

Als je dan toch bij de wielen zit, kijk even naar het merk banden. Met een lage kilometerstand zit wellicht de originele band er nog op. Daar komen we toch wel wat opmerkingen over tegen. De van fabriek af gemonteerde banden slijten bovenmatig snel. Beter is switchen naar een andere A-merk band.

Van binnen kun je veel zeggen over het interieur, maar niet dat het een echte wow factor heeft. Functioneel en wellicht ook wel gewoon een beetje saai. Er is ruimte te over, ook achterin, en de achterportieren gaan lekker ver open, zodat ook kinderen in een zitje goed bereikbaar zijn.

Onderstel

De auto is een allemansvriend qua weggedrag. Geen uitgesproken strakke afstelling of juist na deinen. We komen wel wat opmerkingen tegen online over de ophanging. Ons advies wat we vaker geven gaat ook op voor wie een Kia Sportage occasion aan wil schaffen. Het lijkt een open deur, maar rij niet alleen een stukje N-weg tijdens je proefrit. Neem een aantal drempels, rij een oneffen weg en kijk hoe de auto deze hindernissen verwerkt.

De Sportage wordt ook flink in gezet als werkpaard. De turbomotoren mogen tot 1.900 kilo trekken en de ongeblazen versies tot 1.400 kilogram. Dat betekent dat niet alleen de motoren het zwaar te verduren hebben dan, maar ook andere onderdelen zoals vering en bijvoorbeeld het remsysteem. Al die massa moet ook tot stilstand gebracht. We komen hier en daar wat opmerkingen tegen over het remsysteem en daarom is het goed om te kijken of de auto goed remt. Rem tijdens de testrit een paar keer flink en kijk wat er gebeurt. Gaat de auto rechtdoor, reageert hij goed op de remactie etc.

Aandrijflijn

De Kia Sportage QL er zowel met een handbak als met een automaat. De automaten zijn wat meer zoeken en ook de AWD versies zijn schaarser dan je zou verwachten of hopen. De meerprijs was dan ook fors en laten we eerlijk zijn, waar heb je normaal gesproken in ons land nu een vierwielaangedreven auto voor nodig.

Check bij de handbak wel even goed de koppeling. Die mag niet slippen en je moet soepel door de versnellingen gaan. Mede door het stevige gebruik van de auto wil de koppeling nog wel eens voortijdig slijten. Bedenk ook dat veel kopers van een Sportage kiezen voor een auto als deze omdat ze hun auto als een gebruiksvoorwerp zien. Misschien was de vorige eigenaar minder zuinig met zijn spullen als dat je zelf zou zijn.

Elektronica

We komen opmerkingen tegen over uitvallende infotainmentsystemen. Probeer zo’n systeem altijd goed uit. Zeker bij een occasion is altijd even kijken wat er wel niet op zit. Praat de auto nog met jouw moderne smartphone en werkt dat allemaal naar behoren. Daar wil je niet achter komen na aankoop van je auto, maar vooraf.

Ook de centrale deurvergrendeling wil het nog weleens niet goed doen. We lezen over uitvallende systemen. Nou is er altijd nog een andere mogelijkheid om je deuren open en dicht te doen, maar wel zo fijn om voor aanschaf van je Kia Sportage occasion te weten of het allemaal naar behoren werkt.

Er is een wereldwijde terugroepactie geweest op deze generatie Kia Sportage in verband met een software probleem. Hierdoor bestond het risico op brand. Nou zou bij regulier onderhoud zo’n recall gewoon uitgevoerd moeten zijn, maar checken kan nooit kwaad. Is ook heel simpel, als je op de site van de RDW het kenteken invoert, kun je meteen zien of er nog terugroepacties open staan. Altijd goed om zeker te weten en je kunt het meteen uit laten voeren voor je de Kia Sportage occasion aanschaft.

Motoren

De motoren zijn op het eerste gezicht divers. Twee benzinemotoren en vijf beschikbare dieselmotoren. Die diesels zijn alleen behoorlijk schaars in ons land. Dus de keuze lijkt reuze, maar in de praktijk valt dat nog wel eens mee. Of tegen zo je wilt.

Qua benzinemotoren zul je in meerderheid de 1.6 GDI met 132 pk vinden. De 1.6 T-GDI was duurder en is minder frequent terug te vinden in het aanbod. Denk even goed na wat je nodig hebt. Die turbomotor mag bijvoorbeeld wel 500 kilogram meer trekgewicht aan de haak. Kan net zijn wat je nodig hebt.

Verder nog een opmerking over het brandstofgebruik. De benzinemotoren lusten nog best een aardig slokje, de auto weegt ook zelf aardig wat en om nou te zeggen dat zo’n Sportage uren bijgeschaafd is in de windtunnel… Hou daar rekening mee als je kijkt naar de running costs van de auto.

Benzine

1.6 GDI 132 pk

1.6 T-GDI 177 pk

Diesel

1.7 CRDI 115 pk (tot 2018)

1.6 CRDI 136 pk (2018 – 2019)

1.6 CRDI MHEV 136 pk (vanaf 2019)

1.7 CRDI 141 pk (tot 2018)

2.0 CRDI AWD 185 pk

Aanbod Kia Sportage (QL) 2016 – 2021 op Marktplaats

Er is een aanzienlijk aanbod aan occasions op Marktplaats, ook de Kia Sportage (QL) 2016- 2021 is er volop te vinden. Op moment van schrijven staan er zo’n 248 stuks op Marktplaats.nl. Dat begint bij een exemplaar uit 2016 met de 132 pk sterke 1.6 GDi motor en 240 duizend kilometer op de klok. Die kun je ophalen voor 10.490 euro. De duurste is met 33.950 euro een exemplaar uit 2021 voorzien van de 177 pk sterke 1.6 T-GDI motor, is een automaat en heeft 47 duizend kilometer ervaring. Diesels zijn overigens zeldzaam in het aanbod. Op dit moment worden er slechts 4 stuks aangeboden op marktplaats.

Voor het totale aanbod van de Kia Sportage (QL) 2015- 2021 kun je natuurlijk terecht op Marktplaats Auto.

Wij reden met de 177 pk sterke Kia Sportage 1.6 T-GDI GT-Line, die we mochten lenen bij Kia de Beer in Rotterdam.