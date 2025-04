Alles wordt een beetje door elkaar geschud, ook in het autolandschap. Dus de vraag van de dag; weet jij al wat je volgende auto gaat worden?

Er was een tijd waarin het leven eigenlijk vrij simpel was. Je werd bijvoorbeeld geboren in een christelijk gezin, je ging daarna naar de lagere school met de bijbel, daarna naar de Rooms Katholieke Middelbare School in de dichtsbijzijnde middelgrote plaats, vanaf je 18e stemde je CDA en na het behalen van je rijbewijs kocht je een Opel.

Van je eerste Corsa ging je naar de Kadett, naar de Ascona en tenslotte een Omega. Als je het echt goed had gedaan pakte je misschien nog een Senator als toetje. Na 40 jaar trouwe dienst ging je met pensioen en keek je de hele dag naar de KRO om na je dood op de Christelijke begraafplaats te worden bijgezet. Lekker overzichtelijk. Maar die tijden zijn niet meer. Verre van.

Weet jij al wat je volgende auto gaat worden?

Tegenwoordig doen we het anders. We laten ons niet meer in hokjes drukken en zijn lekker individualistisch. We kiezen voor onszelf en onze portemonnee. Slechts heel af en toe laten we ons de les lezen door de algeheel geldende opinie. Zoals bij het aanschaffen -of beter het niet meer aanschaffen- van Tesla’s.

Dus met dat in gedachten kwamen we hier op de vraag uit; wat wordt jouw volgende auto? Ben jij misschien wel merkvast en ga je na de huidige lease 3-serie in het vervolg naar de 5? Of ben je blij met je BYD en wordt de volgende weer een rijdende bami-stofzuiger?

Persoonlijk weet ik het niet. Ik ben niet heel merkvast, alhoewel BMW wel erg vaak voorbij is gekomen in mijn automobiele CV. Momenteel heb ik er natuurlijk ook weer eentje in bezit. Plus een andere auto, waar ik helaas niet meer veilig over straat kan… En al staat die al wat maanden te koop, ik vrees dat ik er de komende jaren nog wel aan vastzit. Geen straf overigens, rijdt heerlijk en ik hou wel van wat controverse.

De volgende auto wordt er bij mij eentje die zich aandient. Eentje die ik mooi vind, waar ik blij van word en die relatief betaalbaar is. Waarschijnlijk geen nieuwe, omdat ik de piepjes en stuurcorrecties en verdere bemoeienis van de auto niet zo heel prettig vind. En ik hou van ouwe troep. Dat vooral.

Maar goed, wat wordt jouw volgende auto? Neem ons eens mee in de beslisboom die aan de daadwerkelijke aanschaf vooraf gaat? We zijn heel benieuwd!