EV’s snel laden in de kou? De Universiteit Michigan lost het op, want autofabrikanten zelf doen het niet

We weten het inmiddels wel: elektrische auto’s en koude temperaturen gaan samen als Dacia en premium. Zodra het kwik onder nul duikt, verandert je razendsnel ladende EV in een slome stekkerkachel die er gerust een half uurtje langer over doet om weer op adem te komen.

Maar goed nieuws, slimme koppen aan de Universiteit van Michigan in Amerika hebben een trucje gevonden waardoor opladen tot vijf keer sneller kan in subfreezing temperaturen. De problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon, zogezegd…

Want wat hebben ze precies gedaan? Nou, ze zijn de batterij eens echt gaan verbeteren. Iets wat fabrikanten vaak liever overlaten aan de grillen van de markt of ‘toekomstige innovaties’. Deze onderzoekers combineerden twee technieken: piepkleine kanaaltjes in de anode en een speciaal glasachtig laagje.

Nu kunnen we ook EV’s snel laden in de kou!

Die kanaaltjes zorgen ervoor dat de lithium-ionen niet als dronken festivalgangers hun weg hoeven te zoeken – ze worden netjes geleid. En dat laagje? Dat voorkomt lithiumplating, oftewel het ‘vastvriezen’ van lithium op plekken waar je het niet wil, wat normaal dus je batterij sloopt.

Resultaat, ook bij temperaturen rond de -10 graden Celsius behoudt de batterij bijna volledig z’n capaciteit, zelfs na honderd keer snel laden. Zonder extra slijtage. Geen sci-fi, geen nanobots, gewoon slimme engineering. Zo kan het dus ook!

Leuk detail, deze oplossing zou zonder grote aanpassingen in bestaande productieprocessen kunnen worden geïntegreerd. Dus waarom doet de industrie dit nog niet massaal? Juist, omdat we eerst een paar miljard aan marketing moeten verbranden voordat ze ‘de volgende revolutie’ aankondigen.

Enfin. De techniek is er. Nu de wil nog. Tot die tijd: extra sjaal mee, en hopen dat die snellader op de hoek niet vol zit met andere koukleumende stekkerrijders.