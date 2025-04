Max Verstappen geeft zelf aan wat er zou gebeuren als hij in een McLaren van het huidige seizoen zou rijden…

Ook zo genoten gisteren van een vreselijk spannende en enerverende race, vol met onverwachte elementen, crashes en uiteindelijk een glorieuze winnaar? Vast en zeker! Nou, je hebt gelijk als je ook vond dat het een gruwelijk saaie race was, maar de manier waarop Max Verstappen de zege naar zich toetrok was gewoon knap. En oh ja, het ritje van Norris in zijn dure grasmaaier was ook wel grappig.

Maar goed, de winst van Max. Nog knapper als je beseft dat Lando Norris en Oscar Piastri in hun McLaren gewoon een klap sneller waren dan de perenkist waarmee Max zich moet behelpen. Dan komt het ware talent van onze Monegaskische Racebelg weer naar boven. En ook zonder chauvinistische bril kunnen we gewoon zeggen dat hij op dit moment veruit de beste coureur op de grid is. Ja, kom op. Als zelfs Crofty het zegt, dan is het zo. Toch?

Max Verstappen in een McLaren?

Na afloop van de race werd on Max dan ook geïnterviewd door zijn sponsors vrienden van Viaplay. Zij vroegen zich af wat er zou gebeuren als Verstappen in een McLaren had gezeten. Zou het dan nog steeds zo spannend zijn geworden?

Max had daar een heel duidelijk antwoord op, namelijk “NEEN”. Als ik in een McLaren had gereden, hadden ze me niet meer gezien, zei hij. Iets dat iedere volger van de Formule 1 kan beamen, want stop Max in de snelste auto en hij is weg. Dat zagen we de laatste jaren namelijk steeds gebeuren.

En al weet iedereen dat Max niet liegt als hij zoiets zegt, toch kan het overkomen als een flinke sneer naar Norris en Piastri. Hij impliceert toch dat hij een stuk beter is dan die twee, anders waren zij ook wel weggereden. En de teentjes zijn kort in de F1-wereld.

Gelukkig boeit het de twee ijskonijnen van McLaren niet zoveel. Norris lachte alleen maar en stelde dat Max niet in een McLaren rijdt, dus dat hij zoveel kon zeggen. En Piastri? Da’s net Kimi Räikkönen, die zei überhaupt niets.

Mooi!

Op naar Bahrein, kijken of hij dan weer zoiets magistraals uit de hoge racehelm kan toveren.