Het lijkt wel zo bij Audi. Of zoeken we nu spijkers op laag water?

Het gaat allemaal even niet crescendo in de wereld. Oorlogen hier en daar, droogte bij ons, overstromingen in Zuid-Europa, een slechte wijnoogst in Frankrijk en ook nog eens een oranje clown in het Witte Huis die Chat GPT heeft gevraagd wie welke importheffingen moet gaan betalen.

Gevolg? De beurzen in het rood, ondergetekende is in 1 dag 16% van de waarde van zijn crypto’s kwijt, alleen maar slechte wijn in de klimaatkast (da’s nog het ergste…) en grote onzekerheid over de nabije toekomst. Want er zijn veel dingen onzeker. Behalve 1 ding, dat het in korte tijd een grote teringzooi is geworden. Bedankt Donald c.s..

Komt Audi ook niet van zijn elektro-modellen af?

En dat zie je terug in heel veel dingen. Zo wordt er nu al een stuk minder gekocht en dat gaat van de supermarkt tot aan de automarkt. Tesla is er een duidelijk voorbeeld van, al kan de oorzaak van die flink tegenvallende verkopen misschien eerder worden gezocht in de führer van dat bedrijf, Elon Musk. Maar goed, ik dwaal af.

Aangezien we alles onder een macro-economisch vergrootglas leggen, viel het ons ook op dat Audi een enorme aanbieding doet op haar elektro-modellen. Ze geven echt flinke kortingen. Ja, echt flink. Zo krijg je € 2.000 korting bij de aanschaf van een nieuwe plug-in hybride Audi A3 Sportback TFSI e, Audi Q5 TFSI e of Audi A6 TFSI e.

En ze strooien bij de grote modellen pas echt met euro’s. Op de Q7 TFSI, de Audi Q8 TFSI e en de Audi e-tron GT krijg je maar liefst 6000 ekkermannen in mindering op de factuur. Dat zijn nog eens bedragen, vind je niet?

En dat kan twee dingen betekenen. 1, Audi wil gewoon heel graag dat je met korting in 1 van hun modellen stapt en is bereid om iets minder marge te ontvangen, hetgeen natuurlijk uitermate sympathiek zou zijn. Of ze komen ook niet van hun elektro-modellen af en proberen de twijfelende klant op deze manier te overtuigen om een boksbeugel met stekker te gaan rijden. Alleen verpakken ze het op een wat gunstigere manier.

Wij zijn hier nogal cynisch, dus wij denken het laatste. Maar als jij meer informatie hebt die ons kan overtuigen van ons ongelijk, zijn wij niet te beroerd dat voor kennisgeving aan te nemen en door te gaan met hetgeen we aan het doen waren.

Om met @jaapiyo te spreken; waarvan akte.