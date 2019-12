Koop een peperdure BMW M3 voor op de ‘Ring

Eén van de beste generaties M3, maar dan helemaal klaar voor het geweld van de Nordschleife.

Wat wil elke autofanaat een keer doen met zijn auto? Hem over de Groene Hel, beter bekend als de Nürburgring, jagen. Dit gevreesde circuit meet zo’n 21 km, circa 150 bochten en de ene bocht is nog listiger dan de andere. Ondergetekende heeft deze bocht (en het hele circuit) alleen maar gereden met een BMW M5 in Gran Turismo 4 of een Porsche 911 GT2 RS in Forza Motorsport 7, maar ook daar merk je al wat een bijzondere baan dit is. In het echt kan je gewoon richting de Nürburgring, het is officieel een tolweg. Jong en oud, ervaren en onervaren, snelle en trage auto’s, het mag allemaal. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Helemaal als je de baan niet kent. Eén van de meest beruchte bochten, Adenauer Forst, levert bijvoorbeeld vele compilaties op.

Ervaring doet meer dan het juiste materieel, maar het juiste materieel helpt én is te koop. In Nederland kun je nu een BMW M3 (E46) kopen die de adverteerder een Ringtool noemt. Er zitten nummerplaten op, maar deze E46 is niet zoals andere iteraties van de youngtimer-M3. In dit geval is er sprake van eentje die grondig verbouwd is om de ideale raceauto met nummerborden te zijn. Hij noemt het een Ringtool omdat de auto daar op afgestemd is, maar elk ander willekeurig circuit kan de M3 ook aan. Kennelijk.

De motor is opgevoerd naar 375 pk. Het interieur schittert in eenvoud, met alcantara interieur, kuipstoelen met zespuntsgordels, een uitneembaar stuur, een shortshifter voor de versnellingsbak en een extra bandenset. Voor het betere geluid krijg je een straight piped Eisenmann-uitlaat. En voor de rest allemaal kleine upgrades om de auto een bochtenridder te maken. De auto kan volgens de eigenaar binnen 8 minuten de N’schleife rond. Hijzelf deed het in 7:33. Dat is snel voor een E46.

Dat er niks bespaard is op de M3, wordt duidelijk door de prijs: 52.500 euro. De E46 an sich heeft de klassiekerstatus nog nét niet bereikt en dus is het een bult geld. Maar de eigenaar is bloedserieus over de auto en diens upgrades. Dus je koopt wel serieus geweld. Durft u het aan?

Met dank aan Savas voor de tip!