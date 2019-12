Deze nieuwe auto’s zijn even duur als een Mac Pro

Een supercomputer, maar wel een computer.

De recente kritiek jegens Apple heeft vaak te maken met hun prijzen. Gezien het aantal mensen wat één of meerdere iPhones, Macbooks of iPads in het bezit heeft, maakt het voor velen kennelijk niet uit. Maar aangezien de prijzen steeds maar hoger worden, begint het vreemde vormen aan te nemen.

Wij als autofanaten kunnen daarom mooie vergelijkingen maken. De nieuwe iPhone 11 Pro Max (de duurste dan), met zijn 1.659 euro, kan al een mooi criterium opleveren voor een zoektocht op de occasionsites. De Macbook Pro met alle opties hikt tegenwoordig tegen de 8.600 euro aan, wat eveneens zo’n lijstje oplevert. Toch gaat Apple deze week verder dan dat.

Vanaf nu kun je de Mac Pro, de nieuwe supercomputer (want het is dan ook een superdeluxe apparaat), bestellen en ook hier kun je een waslijst aan opties selecteren. Een vanafprijs van 6.499 euro klinkt al exorbitant hoog. Toch kun je in de Apple-configurator een bedrag op je beeldscherm toveren waarvan je achterover van je stoel valt. Kies je namelijk het volgende:

Processor: 2,5 GHz 28-core (4,4 GHz boost),

Werkgeheugen: 1,5 TB DDR4,

Grafische kaart: Radeon Pro II Vega Duo,

Opslaggeheugen: 4TB SSD (binnenkort 8TB),

Extra’s: Apple Afterburner, RVS behuizing met wieltjes, Magic Mouse + Magic Trackpad, Final Cut Pro X en Logic Pro X.

Dan verschijnt er onderaan de pagina dit bedrag:



Nee, dat is geen tikfout van onze of Apple’s kant. Dit zijn specificaties waar je als consument niet echt veel aan hebt, maar je kan het ding gewoon bestellen voor net iets meer dan 63.000 euro. Als we dan wederom even de vergelijking met auto’s pakken, kunnen we er een nieuwe twist aan geven. Geen occasionsites, nee, wij gaan kijken wat er speciaal voor jou nieuw uit de fabriek kan rollen voor dit geld. Uiteraard is dat een hele waslijst, dus pakken wij auto’s die qua prijs niet zo veel schelen of een bijzondere versie van die auto. Dit zijn de highlights.

Duitse limo’s

Geef toe, het eerste wat je waarschijnlijk doet is naar Audi.nl, BMW.nl of Mercedes.nl scrollen. De welbekende Duitse drie vallen lekker in deze prijsklasse. Het is wellicht slim om in de lagere klassen lekker in de optielijsten te duiken en met een dik gemotoriseerde A4, C-Klasse of 3 Serie aan te zetten. Maar wij kijken naar wat mogelijk is, en het is mogelijk om je voor 63.000 euro in een klein beetje aangeklede premium E-segmenter plaats te nemen. Zowel de Audi A6 45 TFSI als de Mercedes E 200 als de BMW 518d zitten ver onder deze prijs, alle drie zitten ze rond de 55.000 eurogrens. Bij alle drie de modellen is het zelfs mogelijk om te upgraden naar de stationwagon. Een gloednieuwe Audi A6 is wellicht ook een computer op wieltjes, maar een Apple-computer heeft geen stoelverwarming. Het is maar waar je op zit te wachten.

Alpine A110 Pure

Wie wat meer sportiviteit wenst, kan voor precies 63.000 euro terecht in de Autoblog Auto van het Jaar 2018: de Alpine A110 Pure. Dit is één van de vier versies die beschikbaar zijn (of in het geval van de Première, was) voor de kleine Franse sportauto. De iets luxueuzere Légende en de krachtigere A110S vallen net buiten budget. Waar lever je op in? Voornamelijk zaken die de auto luxe of extreem snel maakt. De Pure benadrukt daarom misschien wel als geen ander de simpele sportiviteit van de Alpine A110. En je kan de grappige retrosporter op je oprit zetten voor minder dan de Apple-computer.

Jaguar F-PACE Pure 2.0

Een andere auto die naar de naam ‘Pure’ luistert is de Jaguar F-PACE (rijtest), tegelijkertijd precies het tegenovergestelde van de Alpine. Wel is het bijzonder dat je voor 63.920 euro in de dikste Jaguar-SUV kunt stappen. Dan heb je wel de schraapversie der schraapversies, met een 2.0 liter viercilinder, maar deze semi-premium SUV valt toch wel in een prijsklasse dat je niet verwacht het op te nemen tegen een computer.

Tesla Model 3 Performance

Hij blijft de tongen maar losmaken, de Tesla Model 3 (rijtest). De betaalbare Tesla is nog steeds geen goedkope auto, maar het is wél een goedkope elektrische auto. Daarmee worden er verkooprecords verbroken in Nederland als nooit tevoren. We horen je denken: de Model 3 is toch wel goedkoper dan 63.000 euro? Ja, de Standard Range wel. Maar als je bijna 20.000 euro overhoudt, is het veel leuker om dan ook even de optielijst te ‘spekken’. Je kan dan kiezen voor de duurste versie, de Performance. Zoals de naam al zegt is dit een krachtpatser, wat blijkt met zijn 462 pk en acceleratietijd van 3,4 seconden. Hij is met zijn 64.850 euro ietsje duurder dan de Mac Pro, maar als je toch al met geld aan het smijten bent…

Kia Stinger 2.2 CRDi

Goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat je voor wederom exact 63.000 euro de spraakmakende Kia Stinger (rijtest) voor je deur zet. Deze vierdeurs coupé van Kia weet met zijn bijzondere looks, achterwielaangedreven platform en de topmotorisatie (een 3.3 liter V6) de autofanaten voor het eerst heet te maken voor een Kia. Het nadeel is dat die 3.3 liter V6 toch een stukje duurder is. Daarom moet je voor de vanafprijs het doen met ‘slechts’ een 2.2 liter grote CRDi viercilinder diesel. Wel de looks, niet de gang. Maar wel achterwielaandrijving en een prijskaartje wat onder de Mac Pro zit.

Skoda Kodiaq RS

Oké, de Skoda Kodiaq staat voor een rug of 37 op je oprit. Maar de Kodiaq heeft nu ook een topversie. Een sportversie, zelfs. De term lauwwarm is in dit geval terecht, want het gaat om de Kodiaq RS TDI (rijtest). Met 245 pk is hij rap voor een zevenzitter, maar sloom voor een sportauto. Bovendien maakt hij gebruik van de 2.0 TDI-motor, wat een prima blok is, maar bij sportiviteit denk je eerder aan de 2.0 TSI uit de Golf GTI en R. Sport- of topversie of niet, nog steeds kost hij minder dan de Mac Pro. De Kodiaq RS staat namelijk voor 61.490 in de prijslijsten.

Volvo S60 T8 Polestar Engineered

Volvo heeft sinds kort een sportsedan in het gamma. Het klinkt als een excuus om meer hybrides te verkopen, want qua harde specs verschilt hij weinig van de T8 Twin Engine (de reguliere plug-in S60). Polestar, het nieuwe sport/elektromerk van Volvo, heeft zich bemoeid met de S60 om hem toch dat sportieve randje te geven. Denk aan een verbeterd onderstel, verbeterde vering van Öhlins, beter remwerk en dus wel een kleine upgrade in het vermogen, waardoor de snelle S60 zo’n 420 pk levert. Klinkt dat nou leuk, dan ben je ongeveer één Mac Pro kwijt aan Volvo. Oké, met zijn 64.995 euro is hij ietsje duurder, maar zoals bij de Model 3: het mag op dit soort bedragen geen naam hebben.