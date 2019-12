Porsche Taycan afgeslacht in actieradius-test

Een tegenvaller voor de Duitse autofabrikant.

De actieradius van een elektrische auto meet men hier in Europa aan de hand van de WLTP-test. In het geval van de Porsche Taycan Turbo hebben we het over 450 kilometer. Met deze officiële vastgestelde range zal Porsche in Europa communiceren.

In de Verenigde Staten werken ze niet met de WLTP-test, maar met een Amerikaanse test afgelegd door de Environmental Protection Agency (EPA). In de praktijk is het zo dat de WLTP en EPA iets verschillen van elkaar, maar over het algemeen is er geen nood aan de man. In het geval van de Porsche Taycan Turbo is dat wel het geval.

De EPA heeft namelijk de actieradius van deze elektrische auto vastgesteld op 201 miles. Oftewel 323 kilometer. Dat is een stuk lager in vergelijking met de uitkomst van de WLTP-test hier in Europa. Daarmee scoort de Taycan in de VS nog slechter dan de Nissan Leaf, Audi e-tron, Jaguar I-PACE en elke Tesla. En dat terwijl de Porsche met 93.4 kWh het grootste accupakket heeft van al deze auto’s.

Porsche heeft het slechte nieuws niet naast zich neergelegd. Het merk stelt in een reactie een onafhankelijke actieradius-test te hebben uitgevoerd via de AMCI. Deze partij komt uit op een actieradius van 442 kilometer. Een resultaat dat veel dichter bij de WLTP ligt dan de uitkomst van de EPA.

Drie testen, drie verschillende uitkomsten. Het praktijkverbruik van de Taycan in de echte wereld zal ergens in het midden liggen.. (via Jalopnik)