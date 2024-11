Koop een stukje Nederlandse autogeschiedenis

De enige Rolls-Royce Wraith Shooting Brake in de wereld kan (weer) van jou zijn.

De term ‘uniek’ wordt te pas en te onpas verkeerd gebruikt. Volgens Van Dale betekent uniek dat er maar één van iets is. Wij hebben ons er ook weleens schuldig aan gemaakt. De Rolls-Royce hierboven is echter een schoolvoorbeeld van uniek. Er is er namelijk precies één van gebouwd en wel (mede) door onze landgenoot Niels van Roij.

Samen met het bedrijf Belgische Carat Duchalet greep Van Roij een Rolls-Royce Wraith bij zijn lurven en bouwde er een Shooting Brake van. Nu wordt die term net als SUV of Coupé op van alles geplakt, maar dit is nog een échte shooting brake. We hadden misschien wel meteen de koplampen wat anders vormgegeven. Nu lijkt het net alsof de Wraith scheel kijkt.

De ombouw naar Rolls-Royce Wraith Shooting Brake

Deze Wraith stamt uit 2017 en werd van 2018 tot 2020 omgebouwd in België. De naam is officieel eigenlijk de ‘Silver Spectre Shooting Brake’ zoals staat aangegeven op de dorpel. Het was aanvankelijk de bedoeling om zeven exemplaren van de Silver Spectre te maken, maar dat werd er dus uiteindelijk één.

Volgens het ontwerphuis is het dak met handgemaakt uit één stuk koolstofvezelcomposiet. De suicide doors zijn nog steeds present en moet je eens kijken hoe giga die kofferbak is. Vanbinnen is alles herkenbaar Rolls-Royce: een sterrenhemel, een rustig bestuurdersdisplay en materialen van hoge kwaliteit.

Sterkere V12 van Wraith

Onder de grote motorkap woont nog steeds een 6.6 liter biturbo-V12. Speciaal voor deze unieke Shooting Brake werd het vermogen opgekrikt naar 690 pk. Na zo’n 18.000 kilometer te hebben afgelegd, werd de Wraith begin dit jaar geveild. De Shooting Brake bracht $280.625 op, wat omgerekend ongeveer €265.000 is.

Ditmaal staat de Rolls-Royce te koop in Londen bij de dealer Joe Macari. Er zijn geen extra kilometers mee gereden in de tussentijd. Wat de Britse verkoper voor de Rolls-Royce Wraith Shooting Brake vraagt, weten we niet. Mocht je gaan onderhandelen, weet dan dat iemand er begin dit jaar ruim 2,5 ton voor betaalde. Weet ook dat je voor een nieuwe Cullinan Series II een tonnetje of vier kwijt bent.