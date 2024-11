BPM en wegenbelasting bij EV’s in 2025: hoe zit dat nou?

Stekker-rijders gaan dokken voor de kilo’s van hun auto.

Je kunt zeggen van elektrische auto’s wat je wilt, maar de EV houdt de auto-industrie in ieder geval wel spannend. Nieuwe merken die komen opzetten en succesvol zijn, grootmachten die het zwaar hebben: het gebeurt grotendeels dankzij de elektrische auto. Ook de beleidsmakers weten nog niet perfect om te springen met de nieuwkomer. De regelgeving omtrent deze gamechanger blijft dan ook veranderen. Zo ook rondom het betalen van BPM en wegenbelasting voor EV’s.

BPM

Eerst even opfrissen. De BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijtuigen) is een bedrag dat je betaalt aan de staat bij de aanschaf van een nieuwe auto in Nederland of wanneer je er eentje importeert uit het buitenland en in een aantal andere situaties. Hoeveel BPM je dient te betalen, hangt af van de CO2-uitstoot van je auto. Daarnaast is er een vast bedrag dat in de berekening wordt meegenomen. Dit bedrag noemen we vaste voet.

Wegenbelasting

Met wegenbelasting bedoelen we de motorrijtuigenbelasting (mrb). Dit is een belasting die je betaalt voor het mogen gebruiken van een in NL geregistreerde auto. Het bedrag is afhankelijk van in welke provincie je woont, welke brandstof er in je auto gaat, de uitstoot van je auto en het gewicht van je auto. Deze belasting kun je maandelijks of per kwartaal betalen.

In sommige gevallen zijn er uitzonderingen op de BPM en mrb. Zo hoeven ondernemers tot eind 2024 geen BPM te betalen over bedrijfswagens/bestelwagens dankzij de ondernemersregeling. Anderzijds zijn oldtimers van 40 jaar en ouder en elektrische auto’s vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting. Dat was tenminste zo in 2024, maar er verandert een boel volgend jaar.

BPM op EV’s in 2025

Tijdens het rijden stoten elektrische auto’s geen broeikasgassen uit. De ‘lokale’ CO2-uitstoot is dus 0. Tot en met 2024 waren EV’s dan ook vrijgesteld van BPM. Dat verandert volgend jaar. Vanaf 2025 betalen bezitters van EV’s het basisbedrag aan BPM dat niet gelieerd is aan de CO2-uitstoot (de vaste voet, weet je nog). Vanaf 1 januari 2025 betalen eigenaren van EV’s € 667,- BPM per auto, eenmalig bij aanschaf.

Elektrische bedrijfswagens blijven wel vrijgesteld van BPM. Dat is wel even anders dan de bestelbusjes met plofmotor. Daarbij vervalt de ondernemersvrijstelling waar we het eerder over hadden. Voor bedrijfsauto’s met een benzine- of dieselmotor gaan zakenmensen € 74,41 per gram CO2-uitstoot per kilometer betalen. Zo ben je volgend jaar voor een nieuwe Caddy met benzinemotor al ruim € 11.000 aan BPM kwijt.

Wegenbelasting op EV’s in 2025

Nog meer slecht nieuws voor de stekker-rijders van Nederland. 2024 is het laatste jaar waarin er geen wegenbelasting wordt verhaald op elektrische auto’s. Vanaf 2025 krijgen EV’s wel te maken met wegenbelasting. Zowel elektrische personen- als bedrijfsauto’s worden extra belast. Op basis van het gewicht van de auto wordt de mrb berekend.

Om de klap nog een beetje op te vangen, wordt er wat schappelijker omgegaan met het gewicht van de elektrische auto’s. In 2025 start er een tariefkorting van 75 procent op het gewicht van de auto. Dat wil zeggen: in plaats van dat je de wegenbelasting berekent op basis van het totaalgewicht, wordt er gerekend met een kwart daarvan. Dit geldt ook voor elektrische bedrijfsauto’s. Later wordt deze korting afgebouwd.

Hoe zit het met PHEV’s?

Je weet nu dat het BPM-bedrag afhankelijk is van de CO2-uitstoot van de auto. PHEV’s (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) stoten niet zo gek veel uit, maar kregen alsnog een eigen berekening. Dat komt doordat de CO2-uitstoot in de echte wereld groter bleek dan bij de tests.

Als eerste reactie kwam er een eigen tarief voor de PHEV’s. Daarnaast beloofde de EU dat de tests scherper worden. Hierdoor is de verwachting dat uitstoot op papier ook omhoog gaat in 2025. Om ervoor te zorgen dat PHEV-rijders straks niet teveel bpm gaan betalen, vervalt het eigen tarief begin volgend jaar. Vanaf 1 januari 2025 rekent de Belastingdienst met dezelfde getallen als waarmee de BPM op benzineauto’s wordt bepaald. De BPM over jouw auto berekenen, doe je hier.

En wegenbelasting op plug-in hybrides?

Als je in 2024 een PHEV bezit, krijg je korting op de wegenbelasting. Je betaalt de helft van het bedrag van wat je eigenlijk kwijt zou zijn aan mrb. In 2025 verlaagt dit voordeel naar 25 procent korting. Je betaalt dan dus niet de helft van wat je eigenlijk zou betalen aan mrb, maar driekwart.

En andere hybrides?

Stoot je hybride meer dan 50 gram CO2 per kilometer uit, dan betaal je het volle tarief aan wegenbelasting. Dat haal je al snel met een gewone hybride auto. Zelfs de zuinige Yaris Hybrid stoot al 87 gram CO2 per kilometer uit. Mild hybrides doen het over het algemeen nog slechter voor Moedertje Natuur en gaan dus ook voor het volle mrb-tarief.

Een hybride die wel onder die grens valt, is de Mazda MX-30 R-EV. Bij deze auto zorgt de elektromotor voor de aandrijving en is er een verbrandingsmotor die stroom genereert voor de accu. Deze specifieke ‘EV met range-extender’ stoot maar 21 gram CO2 per kilometer uit. De Belastingdienst plaatst deze auto in de categorie PHEV’s en krijgt dus 25 procent korting in 2025.