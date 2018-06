Koop het 1.650 pk sterke beest van Dom (Fast & Furious 8)

Komt inclusief 47 versnellingen.

Soms kom je occasions tegen die smeken om onder de aandacht te komen. Dit is er zo’n eentje. De Tantrum staat te koop. Dit is in de basis een Dodge Charger uit 1970, maar compleet over de top aangepakt zonder in te leveren op de looks. We schreven er al eens een artikel over.

De Dodge was het primaire vervoer van Dominic Toretto in het achtste deel van de Fast & Furious reeks. Het is niet allemaal nep in Hollywood, want auto’s die in de Fast & Furious-films te zien zijn beschikken vaak over échte tuning. Dat is ook het geval bij deze Charger. Onder de kap een 9.0-liter biturbo V8 die goed is voor maar liefst 1.650 pk. Normaal gesproken zijn deze blokken te vinden in een Mercury raceboot. In dit geval dus in een friggin’ Dodge.

De auto staat te koop in Chatsworth, Californië. Helaas heeft de aanbieder geen zichtbare prijs op de Charger geplakt. Gezien de tuning en de faam zal het ding alles behalve voordelig zijn. Naast de opwachting in F&F 8, won de Charger de Gran Turismo Award for Best Domestic Car op SEMA in 2015. Misschien dat @robusa een leuk bod kan doen. De advertentie check je hier.