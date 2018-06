Porsche gaat Rimac financieel helpen

De Duitsers geloven in een toekomst voor de Kroatische autobouwer.

Bij Rimac zullen ze een gat in de lucht hebben gesprongen. Vandaag is bekend geworden dat Porsche AG een aandeel heeft genomen in het autobedrijf. Porsche wil graag optreden als ontwikkelingspartner voor de Kroaten.

Ze waren onder de indruk van de Concept_One en de in Genève gepresenteerde C Two. Bovendien gaan ze bij Porsche zelf op de elektrische toer, te beginnen met de Taycan en daar kunnen ze wel wat hulp bij gebruiken. Een auto met de rijeigenschappen van een Porsche en de elektrotechniek van Rimac zou een sterke combinatie teweeg brengen.

By developing the purely electric two-seaters super sports cars, like the ‘Concept One’ or ‘C Two’, as well as core vehicle systems, Rimac has impressively demonstrated its credentials in the field of electromobility”, aldus Lutz Meschke van Porsche. “We feel that Rimac’s ideas and approaches are extremely promising, which is why we hope to enter into close collaboration with the company in the form of a development partnership.