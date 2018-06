Volkswagen en Ford gaan mogelijk samenwerken

De twee partijen overwegen een alliantie.

Volkswagen AG en Ford Motor Co. behoren tot de grootste autoconcerns ter wereld. Beide partijen kijken naar de mogelijkheid om een samenwerking te starten op het gebied van commerciële voertuigen. Busjes dus.

Doel van de samenwerking is om te kijken hoe kan worden omgegaan met de uitdaging om bestelbusjes schoner te krijgen met de steeds strenger wordende milieuregels. Bestelbusjes waren bij uitstek geschikt om met een dieselmotor te rijden. Nu deze brandstof zo geplaagd is, kijken autofabrikanten naar alternatieven.

De grootste uitdaging is gewicht. Als fabrikanten volledige elektrische bestelbusjes op de markt willen brengen, dan moeten ze niet te zwaar zijn. Men moet immers ook rekening houden met de lading van de gebruiker. Bovendien kan een zware lading consequenties hebben op de actieradius. Op dit moment zitten beide autogiganten om de tafel, maar is nog niets concreets besloten. We kunnen een update verwachten zodra er meer informatie duidelijk is, aldus Volkswagen en Ford. Volkswagen had al eerder een samenwerking met Daimler AG op het gebied van bestelbusjes. (via Bloomberg)