Koplampfolie nu toch wel legaal, maar ook weer niet

Koplampfolie mag nu ineens weer wel, hoe zit dat dan?

Er zijn soms van die modificaties aan je auto waarbij je goed moet opletten of ze wel mogen. In veel gevallen hebben upgrades bepaalde goedkeuringen en labels zodat je weet dat je het kunt monteren. Maar er zijn ook bepaalde upgrades waarbij dat niet opgaat. Denk aan sommige spoilers (steekt te veel uit) of sportuitlaten (die te veel herrie maken).

Een andere die weleens voorbij komt is het gebruik van folie. Bij het tinten van ruiten dat mag je de voorruit en voorste zijruiten slechts beperkt tinten, bijvoorbeeld. Uiteraard ligt de verkeersveiligheid daaraan ten grondslag. Het onderwerp van vandaag is koplampfolie.

Daarbij is altijd de veronderstelling dat je daar niets aan mag doen, wederom onder de noemer verkeersveiligheid. Zowel de achterlichten als de koplampen mag je niet voorzien van folie, want de lichtopbrengst is dan minder en de veiligheid dus ook.

Feitcode N550

Dus als oom agent je te staande houdt, terwijl je folie hebt op de koplampen of achterlichten, dan kun je op basis van feitcode N550 een boete krijgen.

“Als bestuurder van een voertuig rijden, terwijl glazen verlichtingsarmaturen of retroreflectoren niet aan

de gestelde eisen voldoen.” Feitcode N550, windt er geen doekjes om.

Voor de feitcode ligt er een wettelijke grondslag, namelijk 5.2.55. Die stelt dat de koplampen en achterlichten niet bespoten, geverfd of beplakt mogen zijn. Dus als jij modificaties hebt aangebracht met folie op de verlichting, kun je een boete krijgen.

Maar is de boete die je dan krijgt wel terecht? Enerzijds wel. Je hebt immers wijzigingen aangebracht aan de verlichtingsarmaturen of retroreflectoren. Een bestuurder van een BMW M4 had koplampfolie op zijn auto en kreeg op basis van feitcode N550 dan ook gewoon een boete. Deze vocht hij aan met de hulp van de specialisten van boete.nu.

Koplampfolie gewoon legaal

Het gaat, zoals wel vaker, om de interpretatie van de wet, dan de wet zelf. In dit geval ging het volgens de juristen van boete.nu om beeldverstorende items en niet om een folie die de lichtopbrengst niet beïnvloedt.

De kantonrechter heeft het zorgvuldig overwogen en deelde de stelling. Er is namelijk geen bewijs dat het lichtbeeld is veranderd en/of de de functie van de koplampen nadelig is beïnvloed. De uitgeschreven boete werd dan ook vernietigd.

Dus hoe zit het nu met koplampfolie? Nou, het mag dus gewoon! Dit omdat de agent in kwestie niet ter plekke kan beoordelen in hoeverre de folie op de lampen van jouw bolide de lichtopbrengst verstoren. Daarvoor moet je naar een garage of RDW-keuringsstation.

Fotocredits: Audi RS4 met gele lampen door @thomcarspotter via Autoblog Spots.