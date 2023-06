Omgekeerde autoveiling: auto zakt in prijs

Gaat zo’n omgekeerde autoveiling werken? Of is dit gewoon een verkoopsite.

Autoveilingen zijn heet tegenwoordig. Het is de ideale manier om van je auto af te komen. Zeker als het gaat om de ‘wat leukere’ auto. En nee, dan doelen we echt niet alleen op een Pagani, Ferrari of een Aston Martin-barnfind. Er lijkt een schifting te ontstaan tussen het saaie leaseblik en de auto’s waar je blij van wordt en dat kan ook gewoon een Renault Clio R.S. of Volkswagen Golf GTI zijn.

Er zijn inmiddels al aardig wat autoveilingen die zich op de petrolhead richten, zoals Collecting Cars, Bring-A-Trailer en Cars & Bids. In principe verlopen alle veilingen hetzelfde.

Men begint met een openingsbod en dan begint het bieden. De hoogste bieder wint de veiling en mag de auto kopen, mits de reserve gehaald is.

Omgekeerde autoveiling

Deze manier is niet helemaal waterdicht. In sommige gevallen wordt er echt veel te hoog geboden, buiten alle proporties. Het kan natuurlijk zijn dat je je oud-collega aan de andere kant van het land laat bieden en de auto zo van jezelf koopt. Dat schiet inderdaad in eerste instantie niets op, maar de waarde kun je zo wel enigszins manipuleren.

Om dat tegen te gaan is er een nieuwe veiling: DriveDown. Dat is ook een veiling gericht op de petrolhead. Daarmee onderscheiden ze zich niet. Dat doen ze wel met de manier waarop de veiling verloopt. Het is namelijk een soort omgekeerde autoveiling. Daar beginnen ze op maandag met een hoog bedrag en zakt de prijs per dag naar beneden. Ze pakken de hoogste vraagprijs van een soortgelijke auto om mee te beginnen.

Gaat dit wel werken?

Het platform geeft aan wanneer en met hoeveel de prijs naar beneden gaat. Dus als er een auto voorbij komt die je graag wil hebben, kan het zijn dat je eerder gaat toehappen, omdat je niet het risico wil lopen dat iemand anders ermee vandoor gaat. De prijs op vrijdag is de laagste prijs die de eigenaar ervoor wil hebben. Als dan niemand toehapt, eindigt de veiling.

Dan rijst natuurlijk de vraag: gaat deze manier – met een omgekeerde autoveiling – eigenlijk wel werken? Voor de verkoper is het niet echt leuk, want hoe langer het duurt, hoe minder hij krijgt. Voor de kopers is het wel interessant natuurlijk.

Je zal standaard handelaren krijgen die gewoon alle veilingen afwachten en alleen toehappen op de vrijdagen. Het lijkt natuurlijk vrij veel op een gewone verkoopsite. Je begint met een bepaalde prijs en zakt vervolgens totdat er een koper toehapt. Uiteraard zijn we ook erg benieuwd wat jij – de trouwe autobloglezer – over een omgekeerde autoveiling denkt!

