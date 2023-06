De tofste Volkswagen gaat ons helaas verlaten

En nee, er komt geen opvolger van de tofste Volkswagen die je op dit moment nu nog wel kan krijgen.

Uiteraard is het altijd subjectief, maar we kennen weinig mensen die ‘m niet mooi vinden: de Volkswagen Arteon. De auto is de opvolger van de CC (voorheen bekend als Passat CC a.k.a. de Passerati) en natuurlijk weten we allemaal dat het een Passat is met wat extra sjeu. Maar het is juist die sjeu die ‘m zo tof maakt.

Dikkere motoren, een sportiever ogend koetswerk en een fraaier interieur verhogen de feestvreugde aanzienlijk. Al helemaal als je ‘m als Shooting Brake bestelt. Maar het is afgelopen met de feestvreugde, want de tofste Volkswagen van het moment gaat ons namelijk verlaten. Dat meldt Volkswagen.

Winstmarge!

Die willen namelijk het gamma minder omvangrijk maken om zo de winst te kunnen vergroten. Alle modellen met een laag aandeel, mogen wieberen. Welke modellen dat allemaal zijn, is niet bekend. Maar ze noemden als overduidelijk voorbeeld de Volkswagen Arteon. Die gaat er sowieso uit.

Individualiteit gaat sowieso ten kost van winstmarges. Volkswagen wil namelijk het gamma aanzienlijk vereenvoudigen, maar ook de mate hoe je de auto naar wens kunt samenstellen. Zo is er bij de nieuwe ID7 maar liefst 99% minder mogelijk dan bij de Golf 7 het geval was. Minder verschil in aandrijflijnen, opties en varianten zorgt ervoor dat de winstmarge groter wordt. Dit doet Tesla overigens al jaren. Je kunt slechts kiezen uit een vijf kleuren, twee wielen, twee bekledingen en een paar opties.

Volkswagen is niet de enige fabrikant die deze maatregelen neemt. Veel andere merken zijn aan het snoeien in hun omvangrijke modelgamma. Zeker met de transitie naar elektrische auto’s wil de fabrikant zich focussen op de modellen die het meeste verkopen.

Opvolger tofste Volkswagen

Dus de Volkswagen Arteon gaat eruit, maar op termijn kan er wel een soortgelijk elektrisch model terugkomen. De Volkswagen ID Aero is immers al bevestigd en lijkt het gat redelijk goed te kunnen opvullen als ID7. Dan wordt dat maar de tofste VW van dat moment. De Aero is de voorbode op de nieuwe ID7 en dus de Passat in het algemeen, niet zozeer de Arteon in het bijzonder.

Maar vanwege de aerodynamica (gunstig voor de range) ziet dat model er al wat sportiever uit. Overigens kun je de Arteon de komende tijd nog gewoon bestellen van 59.190 euro. Dan krijg je wel meten de 2.0 TSI met DSG en het R-Line Business-pakket. Prima pakketje, toch?

Via: Automotive News Europe.

Check hier de rijtest met de Arteon:

En hier met de Arteon Shooting Brake:

Meer lezen? Deze 12 hatchbacks hebben de grootste kofferruimte!