Krasse oudjes van 92 en 94 kopen hun eerste Porsche

Deze Porsche is straks écht van een oud vrouwtje geweest.

Als iemand de 90 passeert ontstaat vaak de discussie of het wel verstandig is om nog achter het stuur te kruipen. Daar heeft het echtpaar Evans uit Engeland geen boodschap aan. Zij kopen doodleuk een Porsche terwijl ze hoogbejaard zijn.

Er circuleerden eerder al berichten op het internet dat meneer en mevrouw Evans een 992 GT3 gekocht zouden hebben, maar dat blijkt fake news te zijn. Ze stonden weliswaar op de foto met een GT3, maar de auto die ze daadwerkelijk gekocht hebben is een Macan.

70 jaar getrouwd

Derek en Audrey zijn respectievelijk 92 en 94 jaar oud. De twee zijn al 70 jaar getrouwd en dat vieren ze op gepaste wijze: door zichzelf te trakteren op een Porsche. “We zijn allebei geen racers,” zegt Audrey, “maar we houden van vermogen en comfort.” Geef ze eens ongelijk.

De keuze is gevallen op een Porsche Macan. We weten niet de exacte uitvoering, maar het is in ieder geval een exemplaar met benzinemotor. Die is ook in Engeland – waar het echtpaar woont – niet meer te krijgen, dus waarschijnlijk gaat het om een ‘Pre-Owned’ Macan.

911 geleend

Ook al zijn de twee naar eigen zeggen geen snelheidsduivels, ze hebben toch ook een 911 geleend van de dealer. Toen ze die auto thuis onder de carport parkeerden, leidde dit tot de nodige verbaasde reacties. Maar dat vond meneer Evans alleen maar mooi.

Deze oudjes zitten in ieder geval niet te verpieteren achter de geraniums, dat is mooi om te zien. Ze hebben nog diverse roadtrips met de Macan op de planning staan. En meneer Evans weet zelfs al wat de volgende auto moet worden. Een Porsche Taycan!