Maar toch is het de ultieme Porsche…

Zegt de RML Group je iets? Nee, mij ook niet meteen. Maar die lui hebben een hypercar gebouwd die meteen de aandacht kaapt: de GT Hypercar, of kortweg GTH. Voor wie bij de naam niet meteen een belletje hoort rinkelen: dit is geen Ferrari of Lambo, maar een zeer diepgaand verbouwde Porsche 911 Turbo S.

Denk niet aan een beetje chippen of een nieuw bodykitje, maar aan een compleet hertekend beest dat eerder thuishoort in Le Mans dan op de A2.

De GTH is namelijk meer dan een opgepompte 911. De wielbasis is langer, de carrosserie breder en vrijwel alles is van koolstofvezel. De inspiratie komt duidelijk van iconische endurance-racers, zoals de Porsche GT1 uit de jaren negentig. Het resultaat oogt alsof je een racer uit Gran Turismo ineens in het echt ziet rijden. De kleur “Storm Purple” en de gouden velgen van de eerste uitvoering maken het plaatje nog een tikje extremer.

De ultieme Porsche is geen Porsche

Onderhuids is het verhaal minstens zo heftig. Dankzij motorenboer Litchfield levert de Porsche zescilinder geen brave 650 pk meer, maar ergens tussen de 907 en 920 paarden, aangevuld met een duizend Newtonmeter koppel. Volgens RML is dat goed genoeg om de Nürburgring in een simulatie rond te jagen in 6 minuten en 30 seconden. Ter vergelijking: dat is een tijd waar zelfs de dikste hypercars met fabrieksteams moeite mee hebben.

Binnenin heeft de auto de luxe van een Porsche gecombineerd met de rauwheid van een circuitwapen. Handgestikte bekleding in contrasterende kleuren, carbon overal, maar ook een rolkooi en opties waarbij de achterbank zonder pardon wordt verwijderd. Alles met als doel: zoveel mogelijk hardcore, zonder dat je onderweg naar Blenheim Palace je rug breekt. Of eigenlijk om het even waarheen.

Er worden in totaal 39 exemplaren gebouwd, waarvan 10 in een speciale 40th Anniversary-uitvoering. Daarmee is de GTH niet alleen snel, maar ook exclusief. De kans dat je er eentje tegenkomt in de file naar je kantoor op een idyllisch industrieterrein in Assendelft is dus nihil.

Wat overblijft is de vraag wat zo’n ultieme ‘Porsche’ dan kost. Het was even zoeken, maar je bent ‘slechts’ 540.000 pond kwijt als je besluit aan de slag te gaan. Oh ja, daar willen ze dan ook nog een nieuwe Turbo S bij hebben, of je die ook even afrekent.

Maar dan heb je wel een auto waarmee je nog een beetje opvalt bij de hockeyclub. En da’s ook wat waard toch?