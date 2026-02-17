Voor deze bizarre Nissan GT-R op Marktplaats is geen terrein te gek

Hiermee trotseer je geasfalteerde én onverharde wegen.

In Nederland is een terreinwagen vrijwel overbodig. Onze wegen zijn goed onderhouden en op de plekken waar dit niet zo is, komt deze oude bekende goed van pas. Deze ietwat ruigere Nissan GT-R vonden we op Marktplaats, ditmaal zonder de camouflage wrap.

Speciaaltje voor Dakar

Deze Nissan GT-R is volgens de adverteerder in een speciale Dakar-uitvoering. Hoewel GT-R nooit in een dergelijke uitvoering geleverd werd, begrijpen we waar deze benaming vandaan komt.

Om tot de spreekwoordelijke “Dakar-uitvoering” te komen, is hij 12 cm hoger op z’n wielen komen te staan. Die zijn voor de gelegenheid ook gelijk aangepast naar dikketerreinbanden. Die passen helaas niet in de normale wielkasten, dus ook die zijn uitgebouwd om en van wat meer plastic voorzien.

Voor de slechtziende nachtrijder zit er ook een flinke LED-balk op en kan er eventueel nog wat licht bij met rally-stijl koplampen. En geen zorgen, als je een lekke band heb, heb je nog een reserveband op het dak liggen.

Project Godzilla 2.0

De makers van deze bloedsnelle terreinwagen zijn de puristen bij Kaeve uit Uden. Ze begonnen met 485 pk in de standaard GT-R. Dit was niet genoeg voor de Brabanders, dus ze schroefden het vermogen van de 3.8-liter V6 op tot dik 600 pk. Kaeve noemde de creatie de Nissan GT-R Godzilla 2.0. Het was volgens hen de verbeterde, tweede versie van de Nissan GT-R die al Godzilla genoemd werd.

Vier jaar geleden stond hij ook al op marktplaats te koop, toen voor 99.900 euro. Nu mag je hem al voor 98.900 euro meenemen. Iets goedkoper, maar wel met een paar duizend kilometer meer op de teller. Wie durft het aan? Je kan hem op Marktplaats.nl vinden!