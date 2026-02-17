M5 Touring is een daverend succes in Nederland

Heeft BMW een grote fout gemaakt door de M5 Touring niet eerder terug te brengen…?

De E61 M5 Touring was geen succes, dus daarna dacht BMW: mensen zitten niet op een M5 Touring te wachten. Vervolgens was de M5 twee generaties alleen maar als sedan leverbaar. Inmiddels heeft de M5 Touring toch weer een comeback gemaakt. En wat voor één!

We schreven een jaar geleden al dat de M5 Touring populairder was dan verwacht. BMW had gerekend op dat de Touring goed zou zijn voor een derde van de verkopen, maar dat werd 50-50. Dat zijn de totale cijfers, maar in Nederland blijkt de M5 Touring pas echt populair.

We zijn even in de RDW-data gedoken en wat blijkt? Er staan ruim dubbel zoveel Tourings op kenteken als sedans van de nieuwe generatie. Als we deze cijfers zien kunnen we ons niet voorstellen dat de vorige generatie M5 Touring een flop was geworden.

Ook in absolute aantallen doet de M5 Touring het erg goed. Er staan namelijk al 513 exemplaren op kenteken. Dat is niet verkeerd voor een auto met een vanafprijs van €150.873. Intussen staan er 215 sedans op kenteken.

We moeten wel zeggen dat 150 mille relatief gezien een koopje is. De M3 Touring kost namelijk €165.406. En de RS6 – die momenteel niet meer te bestellen is – stond voor €215.000 in de prijslijst. Een hybride aandrijflijn heeft zo toch zijn voordelen…

Het hybride verhaal heeft verder natuurlijk geen invloed op het succes van de Touring ten opzichte van de sedan. Maar ja, dat mag eigenlijk geen verrassing heten, als je ziet hoe razend populair de RS6 al jarenlang is.

Headerfoto: M5 Touring, gespot door @dadamphotography