Nieuwe CarPlay in Porsche is nog ver weg

Voorlopig hoef je niks te verwachten van een nieuwe generatie CarPlay in je Porsche.

Eind 2023 werd bekendgemaakt dat Porsche en Aston Martin tot de eerste merken behoren die een nieuwe generatie CarPlay krijgen. Dat is inmiddels weer even geleden. Hoe staat het er nu voor? Nou, stilletjes. Want voorlopig moet je het gewoon met het oude blijven doen.

Porsche heeft namelijk een upgrade aangekondigd voor Porsche Communication Management (PCM). Wat opvalt is dat er met geen woord wordt gerept over nieuwe CarPlay. In plaats daarvan gaat het vooral over verbeteringen van PCM zelf. Ja das mooi meegenomen natuurlijk, maar échte vernieuwingen hoef je niet te verwachten.

PCM upgrade 2026

De upgrade van PCM komt naar de Taycan, 911, Panamera en Cayenne van modeljaar 2026. Het systeem wordt sneller en slimmer. De ergonomie krijgt ook een verbetering, het bedienen van de digitale opties moet makkelijker worden. Naast Porsche Voice Pilot komt ook Alexa naar de auto’s van het merk, de spraakassistent van het Amerikaanse Amazon. Alexa luistert naar commando’s als “Alexa, open de garagepoort” of “Alexa, speel mijn favoriete podcast.”.

Eigen app store

De Taycan, 911, Panamera en Cayenne krijgen bovendien een Porsche App Center. Dit is al beschikbaar op de Macan Electric. Het is een eigen app store van Porsche met apps voor in de auto. Een verschilletje: Porsche maakt voor deze modellen geen gebruik van Android Automotive, zoals bij de Macan Electric. In plaats daarvan blijven de Taycan, 911, Panamera en Cayenne draaien op het eigen MIB3-architectuur die in de basis uit 2022 komt.

Tweede generatie Apple CarPlay het grote gemis

Met een grote update voor Porsche Communication Management (PCM) verwacht je ook nieuws omtrent Apple CarPlay. Dat is er helaas niet. Het blijft voorlopig bij de ‘oude’ versie van CarPlay en Android Auto. Is het een ramp? Nee, dat niet. CarPlay werkt wat dat betreft prima in een moderne Porsche.

Dit is ook nieuw..

Porsche voegt Dolby Atmos-ondersteuning toe aan de PCM 2026, wat een verbeterde geluidservaring van je Bose-systeem met opleveren. Denk aan ruimtelijk geluid. Altijd mooi meegenomen.

Ook nieuw is dat elke Porsche vanaf modeljaar 2026 standaard 10 jaar Porsche Connect krijgt. Met Porsche Connect kun je PCM afstemmen op je eigen voorkeuren en van de cloud kunt profiteren voor updates en diensten. Hoef je in elk geval 10 jaar geen zorgen te maken over een los abonnement waar niemand op zit te wachten.