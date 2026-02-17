Na BP verdwijnt ook deze bekende naam uit Nederland

Nederland verliest in korte tijd twee tankstationketens.

Je wist misschien niet eens dat ze nog bestonden in Nederland, maar ze gooien de handdoek in de ring: Gulf. We melden het toch maar even, want Gulf is wel een iconische naam. Al was het alleen maar vanwege de raceliveries uit het verleden.

Gulf is de tweede bekende naam die uit Nederland verdwijnt, want ook BP gaat weg. Bij Gulf heeft het echter wat minder om het lijf, want met achttien tankstations is het geen grote speler. De meeste locaties zullen omgedoopt worden tot TinQ. Dat is in ieder geval goed nieuws voor de prijs. Dit betekent wel dat je er geen peuken meer kunt halen.

De geschiedenis herhaalt zich, want dit is niet de eerste keer dat Gulf zich terugtrekt uit Nederland. In de jaren ’80 werden de Gulf-tankstations omgedoopt tot Q8. In de jaren ’90 maakt Gulf echter weer een comeback in Nederland, maar het oorspronkelijk Gulf bestaat al sinds 1985 niet meer.

Het is overigens niet uitgesloten dat ze ooit weer een comeback maken, want de merknaam blijft gewoon bestaan. Als je bijvoorbeeld in België, Duitsland of Frankrijk gaat tanken kun je nog bij een Gulf-tankstation belanden.

De toekomst voor ouderwetse bemande tankstations ziet er somber uit, mede vanwege strengere regelgeving, het dreigende verbod op tabakswaren en – niet te vergeten – de opkomst van EV’s. Maar ja, is dat erg? Misschien zijn bemande tankstations ook gewoon niet meer van deze tijd.

Foto: GT3 RS met Gulf-livery, gespot door @basfransenphotography