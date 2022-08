Kroymans zet Ferrari-stekkers op een rijtje

Dt zijn plug-in hybride auto’s waar we het wél warm van krijgen.

Stekkeren wordt de norm. Ook Ferrari moet eraan geloven. Maar dat hoeft niet iets slechts te betekenen. Kijk maar naar dit trio. Het Italiaanse automerk heeft niets ingeleverd op looks.

Ferrari plug-in hybride

Het merk heeft drie PHEVs: de LaFerrari, 296 GTB en de SF90. Van het rijtje zijn alleen de laatste twee nieuw verkrijgbaar. Wat dat betreft was de LaArie er al vroeg bij. Ferrari Kroymans vond het wel geinig om het trio bij elkaar te zetten voor een fotoshoot. En inderdaad, dat levert mooie plaatjes op!

Wat helpt is dat de specs van de drie auto’s aardig overeen komen. Het ene rood is het andere rood niet bij Ferrari en dat is ook wel te zien. De Ferrari 296 GTB is de instapper onder de Ferrari plug-in hybride modellen. Met 830 pk uit een V6 en elektromotor kun je eigenlijk nauwelijks spreken over een instapper.

Een stapje bovenop de PK-rots is de LaFerrari. De V12 hybride is goed voor 963 pk. Als je de twaalfcilinder in maximum attack modus zet schreeuwt deze het uit. Wat geciviliseerder, maar nog krachtiger, is de SF90. De krachtigste plug-in hybride van Ferrari tot op heden. Een combinatie van een V8 met turbo’s en elektromotoren zorgt voor een systeemvermogen van maar liefst 1.000 pk.

Door de BPM-constructie is het enigszins ironisch dat juist stekker Ferrari’s zoals de 296 en SF90 interessant geprijsd zijn als je naar het vermogen kijkt. Op papier zijn de Ferrari plug-in hybride modellen zuinige auto’s, waardoor de BPM laag uitvalt.

Ze kosten beiden nog steeds behoorlijk wat centen. Echter stroomt dat geld naar Ferrari en niet naar Den Haag. En daar krijg je een pittig beestje, of het nu een 296 of een SF90 is, voor terug.

Fotocredit: ferrarikroymans, ernesto.photo, gassion.nl, noortjeblokland