Nederlandse prijs Ferrari 296 GTB bekendgemaakt: duur of meevaller?

De Nederlandse prijs van de Ferrari 296 GTB is bekendgemaakt. De vraag is of het duur is, of juist een meevaller.

Hoewel het de instapper is onder de middenmotor Ferrari’s, is de nieuwe 296 GTB niet het goedkoopste model. De Roma en Portofino M zijn echt wel tienduizenden euro’s goedkoper wat dat betreft. Want de Nederlandse prijs van de Ferrari 296 GTB is vastgesteld op 301.848 euro. Daarmee lukte het de Italiaanse autofabrikant blijkbaar niet om hem onder de drie ton te houden. Eerder lag de verwachte Nederlandse prijs op 291.000 euro en wat wisselgeld.

Drie ton voor een Ferrari met V6. Dat klinkt misschien wat gek, maar door de plug-in hybride aandrijflijn staat je absoluut niet voor aap als het op prestaties aankomt. Met een sprint naar de 100 in 2,9 seconden en een 0-200 tijd van 7,3 seconden is het een bloedsnel apparaat. Je vraagt je bijna af waarom je nog voor de duurdere F8 Tributo zou gaan. Je hebt dan wel een V8, maar dankzij de elektropower is de 296 GTB gevoelsmatig niet het mindere broertje.

Ferrari heeft de 296 GTB uitgerust met een 7,45 kWh groot accupakket. Daarmee kun je tot 25 kilometer volledig elektrisch rijden met een max van 135 km/u. Vriendelijk voor in stedelijk gebied, waar je zonder duivelse uitlaatgassen op zoek kunt gaan naar een parkeerplekje. Om vervolgens op de autobahn het systeemvermogen van 830 pk maximaal aan te spreken. Kortom, duur of meevaller. Dat is aan jezelf. Meer dan drie ton voor een Ferrari V6 klinkt als veel. Aan de andere kant is het een meevaller als je naar de zeer indrukwekkende prestaties kijkt.