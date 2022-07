Ferrari 296 GT3 is nog niet klaar voor de toekomst

De Ferrari 296 GT3 is de circuitversie van de 296 GTB, zo veel lijkt evident. Wel is er één belangrijk detail wat voor de circuitversie achterwege is gelaten.

Ferrari is natuurlijk nog steeds zeer actief in de Formule 1. Sterker nog, als veteraan in de sport is Formule 1 zonder Ferrari eigenlijk geen Formule 1. Toch breidt Ferrari graag hun race-activiteiten uit naar andere klassen. Zo gaat Ferrari meedoen met de nieuwe LMDh-klasse op Le Mans en wordt er van elke middenmotor supercar van het merk wel een GT3-versie uitgebracht. Behalve van de F8 Tributo dan. Want de opvolger van de 488 GT3 is deze gloednieuwe Ferrari 296 GT3.

Ferrari 296 GT3

Ferrari noemt de 296 GT3 ‘de toekomst van het racen’. Daarmee lijkt het merk te duiden op het plug-in hybride-systeem van de 296 GTB. De straatversie van de 296 heeft een 2.9 liter grote V6 met elektromotoren, om 830 pk op de weg te zetten. Opvallend genoeg laat Ferrari juist de hybride-unit achterwege bij deze raceversie van de 296.

V8 wordt V6

Wat wel geldt voor de raceversie van de 296: de motor is dezelfde V6. Deze is natuurlijk grondig opnieuw ontworpen voor de GT3-versie. Een highlight van dit blok is de twee turbo’s die in ‘hot-V’ configuratie beter hun werk kunnen doen. Door het maximale uit dit blok te peuteren weet de 296 GT3 een totaal van 600 pk en 712 Nm op het asfalt te zetten. Een stuk minder dan de straatversie, dat wel.

Lichtgewicht

Toch scheelt het ook wel wat in zowel aerodynamica als gewicht. De Ferrari 296 GT3 weegt 1.250 kg, vergeleken met 1.470 kg voor de GTB. Ook is de 296 GT3 volgestopt met extra aerodynamische onderdelen, met natuurlijk de gigantische vleugel achterop, om downforce te maximaliseren. Ook de versnellingsbak is een uniek voor de GT3 ontworpen sequentiële zesbak.

Racen

De Ferrari 296 GT3 komt binnenkort beschikbaar om te kopen. Uiteraard is het voor stervelingen een nutteloos ding, maar voor de betere raceteams wordt dit het nieuwe circuitwapen in onder meer de FIA WEC-serie. Wat dit geintje moet gaan kosten voor die teams, is niet bekend.