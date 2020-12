Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2020 - Autoblog.nl

Kan Red Bull een aanval op Mercedes plaatsen, in de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi?

Het is zover, we staan alweer aan de vooravond van de laatste Grand Prix van het jaar. Nog een keer gaan de coureurs van start voor wat dan toch reeds de zeventiende race van het jaar zal worden. Traditioneel zal de race in Abu Dhabi morgen starten bij daglicht, waarna we langzaam de nacht in rijden. Daarmee rijdt ook het F1 circus een lange nacht in, of in dit geval een lange winter. Altijd lastig voor de diehard fans, die dan weten dat ze het lang zonder de sport moeten doen. Nu maar hopen dat die winter uiteindelijk niet zo lang blijkt te zijn als ‘ie dit jaar was…

Hamilton is dit weekend terug na zijn Corona-perikelen die hem de vorige race aan de zijlijn hielden. Hoewel Toto Wolff afgelopen weekend liet optekenen dat Hamilton er best slecht aan toe was, zegt de man zelf nu dat hij eigenlijk geen symptomen had. Blijft wel de vraag waarom hij dan een ongeplande test heeft laten doen in de eerste plaats. Hoed dan ook: de kampioen is terug en daarmee natuurlijk meteen favoriet voor pole. Hoewel…Red Bull Racing pakte in VT3 P1 en P2 met Verstappen en Albon. Heeft Mercedes zitten zandzakken, of is de snelheid van Red Bull echt?

Q1

Q1 start met de Hazen op pad. Opvallend daarbij is dat Grosjeans stand-in Fittipaldi lekker in de buurt blijft van Magnussen. In Sakhir was hij nog veel langzamer dan de Deen, maar zo zie je hoe een klein beetje ervaring en een snelle leercurve wonderen kunnen doen. Russell zet na zijn prestaties van vorig weekend een relatief matige tijd op de klokken waarmee hij aansluit achter de twee Hazen.

Verstappen wordt ondertussen gestoord door de andere Williams van Latifi. Niet dat Latifi daar veel aan kan doen in dit geval. De Canadees wordt in de pit door zijn team op pad gestuurd pal voor de Nederlandse neus van MV33. Die moet daardoor remmen en blokkeert een klein beetje. Later klaagt Max Emilian dat hij daardoor nu al een flat spot heeft op zijn banden. En dat zijn hand klem zat in bocht zes. Het leven is even zwaar voor Max op het Yas Marina circuit.

Lewis Hamilton is ook niet vlekkeloos onderweg. Hij schiet wijdt over een kerbstone en daarbij springt de neus van zijn W11 heftig de lucht in. Aan het eind van de sessie rijdt Lewis echter wel de snelste tijd van de sessie. De auto en de coureur zijn er dus niet heel slecht aan toe. Bottas is P2, terwijl Leclerc aansluit op P3 voor onze Max. Maar de sessie gaat natuurlijk om de afvallers in Q1. Daar zitten geen verrassingen bij. Giovinazzi is lekker bezig en redt zichzelf naar Q2 met P15. Raikkonen, de Hazen en de Williamsen mogen aan het bier.

De afvallers: Raikkonen – Magnussen – Russell – Fittipaldi – Latifi

Q2

In Q2 gaat aanvankelijk iedereen naar buiten. Het is daardoor weer lekker druk op de baan. Op Mercedes heeft het geen invloed. Zij gaan gewoon weer naar P1 en P2. Naast de Merc proberen ook Verstappen en Leclerc Q2 te trotseren op de mediums. Na de eerste runs staan ze daarmee respectievelijk vijfde en zevende. Toch durven beiden het aan vast te houden aan de gele banden. Een goede keuze, zo blijkt.

Want terwijl Perez, die een gridstraf incasseert en dus niet verder gaat in deze sessie, een voorschot neemt op het afscheid van zijn team, maken de andere coureurs zich op voor hun tweede runs. Daarbij zijn de Renaults uiteindelijk het kind van de rekening. Vanochtend ging de gele brigade nog hard, nu staan Ocon en Ricciardo slechts elfde en twaalfde. Ook Vettel faalt weer met de Ferrari, hij sluit achter team geel aan als dertiende. Giovinazzi rijdt een goed rondje, maar dat wordt afgepakt door de FIA vanwege het overschrijden van track limits. Daarmee hebben we de afvallers gehad. De rest kan dus door, inclusief de twee Alpha Tauri’s die sneaky op P9 en P10 doorsluipen naar Q3.

De afvallers: Ocon – Ricciardo – Vettel – Giovinazzi – Perez

Q3

Kvyat zet de eerste tijd op de klokken met een 1:36.4. Norris duikt daar meteen een flink stuk onder met een 1:35.9. Stroll sluit aan achter de Brit, diens teamgenoot Sainz is net wat sneller. Interessant voor de eer van de Spanjaard, want het kwalificatieduel tussen de twee staat voorlopig op een evenwichtige 8-8.

Vervolgens is het de beurt aan de echte toppers: Hamilton pakt een 1:35.5, maar Bottas is een tiende sneller. Verstappen plaatst zijn RB16 in het kleine gaatje tussen de twee Mercs, terwijl Albon verrassend genoeg aansluit op slechts een tiende achterstand van Hamilton. Met spanning en sensatie op naar de tweede runs dus.

In zijn opwarmronde lijkt Lewis een beetje last te hebben van Pierre Gasly. De Brit laat daarna een gaatje vallen, wellicht tot ergernis van de mannen daarachter. Toto Wolff fluistert Valtteri Bottas nog even in zijn oor dat hij alles moet geven. Hamilton rijdt echter een paarse sector één en daarna ook een paarse sector twee. Bottas is sneller dan zijn eigen beste tijd in sector één maar geeft toe in sector twee.

Hamilton pakt de voorlopige pole op de meet, maar Bottas is verrassend genoeg toch sneller. Die moet dus een mega laatste sector gehad hebben. Verstappen is echter nog sneller onderweg. Met 25 duizendsten van een seconden pakt hij de pole af van VB77. Man man man…Het is de eerste pole voor een team anders dan Mercedes op het circuit sinds 2013 en de eerste pole voor een team anders dan Mercedes dit seizoen. Voor Verstappen zelf is het zijn derde F1 pole (na Hongarije 2019 en Brazilië 2019).

Norris rijdt ook een geweldig rondje en is maar tweeëneenhalve tiende langzamer dan Verstappen. Lando pakt daarmee dus ook Sainz in voor opscheprechten aan de bar. Albon voelt daarvan een beetje pijn, want hij is daarmee slechts vijfde. Sainz gaat voor P6 en Kvyat verslaat in wellicht zijn laatste F1 kwalificatie teamgenoot Gasly met P7. de Fransman is slechts tiende. Stroll en Leclerc staan tussen de Alpha Tauri’s, op de plekken acht en negen.

F1 kwalificatie Abu Dhabi 2020: De volledige uitslag