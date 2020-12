Hamilton: "Russell heeft mijn auto vernaggeld" - Autoblog.nl

Lewis Hamilton heeft een beetje dat nare gevoel dat je hebt als de politie je auto terugbrengt nadat een of andere jonge vlegel ermee is gaan joyriden.

Lewis Hamilton is dit weekend terug in actie nadat hij de Grand Prix van Sakhir uitzat vanwege een besmetting met Corona. Aanvankelijk deden er allerlei wilde geruchten de ronde dat Lil’ Lewis helemaal geen Corona had. De timing van de test, de maandag na de Grand Prix van Bahrein, was namelijk best raar. Normaal gesproken zouden de coureurs die dag niet getest worden. Maar goed, tenzij alles en iedereen ons keihard voorliegt, was HAM er toch echt even slecht aan toe.

Gezond

Velen verwachtten dan ook dat de Britse kampioen ook de laatste race van het jaar moest laten schieten, net zoals Sergio Perez eerder dit jaar twee races miste door Corona. Zo kwam George Russell donderdag nog even naar de traditionele persconferentie als afgezant van Mercedes. Kort daarna bleek echter dat Hamilton gelukkig toch weer gezond van lijf en leden is. Dit weekend doet hij dus ook ‘gewoon’ de Grand Prix. Russell is daarmee veroordeeld tot de Williams en Aitken kan vermoedelijk toegevoegd worden aan het illustere lijstje van eenvoudig Grand Prix deelnemers.

Russell relativeert

In de tussentijd, is er echter wel iets gebeurd natuurlijk. Misschien zijn we het over zes maanden vergeten, maar George Russell had afgelopen weekend de trofee al met één hand vast totdat botte pech roet in het eten gooide. De Brit declasseerde teammaat Bottas op vrijwel dezelfde manier als zijn landgenoot dat pleegt te doen. Snelle conclusie trekkers konden daardoor twee conclusies trekken. Misschien heeft Lewis’ kant van de garage heeft een net iets beter team dan Valtteri’s kant. En belangrijker: misschien is Hamilton niet zo speciaal als het grote publiek na zeven titels denkt.

Marktwaarde

Met zijn marktwaarde in het achterhoofd, moest Hamilton dus wel even zijn immuunsysteem motiveren om die Corona te clearen. Bij zijn terugkomst in de paddock is hij voorzichtig met loftuitingen richting Russell. Sterker nog, in een interview met de officiële website van de Formule 1 suggereert Lewis dat zijn auto ‘niet aanvoelde zoals hij hem had achtergelaten’ nadat Russell ermee aan de haal is gegaan:

The car was not quite the way it was when I left it, in the sense that the balance wasn’t the same that I had got to previously, but I am working my way back to where I am comfortable with it. Lewis Hamilton, laat nooit iemand anders in zijn supercars rijden

Wat denk jij, heeft Russell nog even random aan wat knoppen lopen draaien om Lewis te fokken, of maakt HAM het weer spannender dan het is? Laat het weten, in de comments!