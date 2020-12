Miniem verschil met Mercedes roept vragen op bij Norris - Autoblog.nl

Lando Norris ging als een speer met zijn McLaren zojuist in de kwalificatie. Slechts een dikke twee tienden kwam hij tekort voor de pole. De jonge Brit begrijpt zelf echter niet helemaal hoe dat nou opeens kan…

De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi van zojuist had een verrassend einde. Als fan van de kleur oranje was het een welkom verrassend einde. Niet alleen pakte Max Verstappen de derde pole uit zijn carrière, ook McLaren zat er lekker bij. Lando Norris pakte de vierde plaats, een evenaring van zijn beste resultaat ooit in een F1 kwalificatie. Teammaat Sainz was bij zijn eerste poging nog sneller dan de Brit, maar moest zich uiteindelijk toch gewonnen geven. Met een zesde plaats deed Carlos het echter nog steeds niet slecht.

Na afloop van de sessie was Norris dan ook blij met zijn resultaat, maar tevens snapte hij er geen hout van dat het verschil met de Mercs (en Verstappen) zo klein is. Het hele jaar is het team volgens Lando ongeveer een seconde langzamer dan Mercedes in kwalificatietrim. Zelfs op de korte baan van Sakhir vorige week was het verschil bijna een seconde. Nu zijn ze dan opeens slechts twee tienden van een seconde langzamer dan Das Haus en dat in een behoorlijk lang rondje. Tegenover de oranje Mic vertelt de oranje Norris:

Ja natuurlijk ben ik wel blij, maar ik ben ook met stomheid geslagen. Twee tienden zitten we maar achter de Mercedes. Hoe dan? Vaak winnen we wel wat tijd in Q3, maar dat doen de anderen dan ook. Nou ja, ik heb er wel mijn ideeën over, maar we moeten het maar eens analyseren. Ik bedoel, waarom we nu dan zoveel sneller zijn. Lando Norris, stelt hardere vragen dan Sven Kokkelman

Het was inderdaad opvallend om te zien dat Mercedes in Q1 en in Q2 oppermachtig leek, maar dat vervolgens niet wist te vertalen naar extra pace in Q3. Hebben de Duitsers zitten zandzakken om de fans met een idee van spanning de winter in te sturen? Of is de dominantie echt een klein beetje aan het afbrokkelen? Laat het weten, in de comments!