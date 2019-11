Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Amerika 2019

Houdt Hamilton zijn vorm vast of maken de Ferrari's (eindelijk) hun favorietenrol waar? Je leest er alles over, hier op Autoblog.

Tot nu toe is het turbulent Formule 1 seizoen geweest. Het begon vrij saai met een enorm dominante Mercedes, waar met name Lewis Hamilton aan de voorkant het veld te vinden was. In principe was het seizoen na de GP van Frankrijk al voorbij.

Maar sindsdien zijn er wel een paar ontwikkelingen geweest. Red Bull wist met de Nederlander Max Verstappen af en toe een speldenprikje uit te delen en zelfs tweemaal een race te winnen. Na de seizoenshelft was het juist Ferrari dat de toon zette. Dus wat kunnen we verwachten van de GP van Amerika?

Dat gaan we zien in deze kwalificatiesessie. Die begint in Austin traditioneel wat later, zodat men direct naar het feest kan gaan dat gehouden wordt bij het circuit. In de vrije trainingen was het verschil tussen de Ferrari’s, Mercedessen en Red Bulls niet bijzonder groot, maar dat zijn voornamelijk racesimulaties en zeggen niet zoveel over de kwalificatie. We weten dat Ferrari de motor behoorlijk kan opschroeven, dus voorlopig zijn ze favoriet voor de kwalificatie. Dan nog een huishoudelijke mededeling, Perez heeft zich niet op tijd gemeld om zijn auto te laten wegen, waardoor hij voor straf moet starten uit de pitlane. De ogen zijn natuurlijk ook gericht op Verstappen, die in de derde vrije training wederom de snelste tijd noteerde. Hij was ook de snelste in de eerste vrije training it weekend. Leuk weetje: het is zijn eerste snelste tijd in VT3 dit seizoen.

Q1

Als eerste gaan de Williams auto’s naar buiten, de Toro Rosso’s volgen snel. Van de topteams is het de Ferrari van Leclerc die alvast de eerste rondjes gaat rijden. Logisch, want Leclerc had in FP3 nog niet voldoende rondjes kunnen rijden. Het begint met de 1:38.302 van Kubica, een tijd die door waarschijnlijk 19 andere coureurs verbeterd gaat worden. Leclerc laat zien met de 1:34.696 zien dat de Williams nog altijd te weinig snelheid heeft. Pierre Gasly zit daar vlak achter. Sinds zijn demotie naar Toro Rosso heeft de Fransman duidelijk zijn vorm weer gevonden. Norris, Sainz (McLaren) en Albon (Red Bull) laten zien dat het nog sneller kan. Blijven die tijden staan? Nee, Verstappen duikt er met een halve seconde over, Hamilton weet er nog eens een krappe tiende van een seconde af te snoepen.

Weinig bijzonderheden aan de voorkant van het veld, dus. Aan de achterkant is het spannender. Russell en Kubica (Williams) bungelen achteraan. Perez heeft geen lekker weekend en staat op P18, de Alfa Romeo’s van Raikkonen en Giovinazzi staan op P17 en P16, niet wat ze van te voren hadden gewenst. Met nog twee ronden te gaan is iedereen die lager dan P7 staat op de baan. Zoals gewoonlijk zijn de laatste minuten het spannendst. Norris sluit Q1 af als snelste. Gasly pakt een verrassende P4. Nog opmerkelijker is de P7 van Magnussen. Het hele weekend waren de auto’s van Haas ‘off the pace’, maar ze hebben weer wat snelheid gevonden. Helaas, helaas: Raikkonen, die vorig jaar hier zijn laatste GP-winst behaalde, weet Q2 niet te halen.

De afvallers in Q1 zijn:

Giovinazzi

Raikkonen

Russell

Perez

Kubica

Q2

In Q2 zien we dat beide Mercedessen en Ferrari’s direct naar buiten gaan op de gele band. Logisch: wellicht is hun tijd snel genoeg op die band en kunnen ze dus op de gele band starten in de race. Hamilton zet de toon met een 1:33.045, Bottas zit daar vlak achter. Leclerc en Vettel zitten een paar honderdsten van een seconde daar achter: kortom, erg spannend. Wat kan Verstappen doen? Simpel: hij pakt voorlopig P2. Albon zet ‘m op P3, want de Britse Thai pakt P1! Er is wel een verschil: Verstappen rijdt op de gele (medium) band, Albon rijdt op de zachtere rode band.

Bottas en Hamilton gaan beide met rode banden nog even naar buiten. Een tactiek die je vaker ziet, als ze geen snelle tijd nodig hebben, breken ze de ronde op het laatst af door de pits in te duiken. Wederom is de meeste spanning te vinden in de zogenaamde elimination-zone. Helaas zijn het de usual suspects die afvallen. De Ferrari’s pakken de eerste twee tijden, terwijl Verstappen een momentje heeft met Lewis Hamilton.

De afvallers in Q2 zijn:

Kvyat

Hulkenberg

Magnussen

Stroll

Grosjean

Q3

Dan is het nu tijd voor het laatste gedeelte. Hamilton is er op gebrand om pole te pakken, maar Bottas, Leclerc en Vettel zijn sneller dan de Brit. Om het erger te maken pakt Verstappen later nog P3. Leuker om te melden is dat de tijden vooralsnog heel erg dicht bij elkaar liggen.

Dan blijft het even rustig. Met nog twee minuten te gaan, is iedereen pas buiten. Verstappen blokkeert een wiel in de eerste sector, dat gaat hem een paar tienden kosten. Alle tussentijden zien er bij niemand denderend uit, overigens. Niemand lijkt een plaats te kunnen winnen. Hamilton gaat te wijd en moet zijn ronde afbreken. Goed nieuws voor Bottas, want hij pakt de pole.

De uitslag van de kwalificatie is als volgt:

1. Bottas

2. Vettel

3. Verstappen

4. Leclerc

5. Hamilton

6. Albon

7. Sainz

8. Norris

9. Ricciardo

10. Gasly

11. Kvyat

12. Hulkenberg

13. Magnussen

14. Stroll

15. Grosjean

16. Giovinazzi

17. Raikkonen

18. Russell

19. Perez (start uit pitlane)

20. Kubica