Het motornieuws dat we dinsdag in Milaan gaan zien

Aanstaande dinsdag openen de deuren van de EICMA, de belangrijkste motorbeurs van het jaar, wij kijken alvast vooruit.

Suzuki

Wat Suzuki mee gaat brengen is altijd een verrassing. Om eerlijk te zijn is het de laatste jaren niet direct een stortvloed aan nieuws bij de motorfietsenafdeling van Suzuki. De Katana was dan wel weer een schot in de roos qua nieuws vorig jaar. Het model blijft onderscheidend genoeg, dus een variatie op dit thema lijkt ons niet onlogisch.

Kijk je naar de geschiedenis van Suzuki en de huidige populariteit van grote allroads dan is het inderdaad vreemd dat Suzuki haar ‘DR Big’ naam zo lang in de kast heeft gelaten. Daar lijkt in 2020 verandering in te komen. Hiermee zou de V-Strom zich eindelijk iets meer kunnen onderscheiden van zijn Versys (Kawasaki) broer. Benieuwd of het qua design net zo’n geslaagde ‘throwback’ wordt als de Katana. (onder een ‘still’ uit de teaservideo)

Aprilia

Het ‘teaserprogramma’ van Aprilia loopt al een paar maandjes voor de nieuwe sportieve toevoeging aan de modellenlijn. Waar we het sinds het verscheiden van de RS250 al vele jaren moeten doen met de RSV modellen bovenaan en de RS125 helemaal onderaan lijkt er nu versterking te komen in de vorm van de RS660.

Vooral het antwoord op de voor de hand liggende vragen: Prestatie? en prijs? Hopen we te krijgen in Milaan. Een nieuw blok in de range van Aprilia, dat biedt weer perspectief voor de toekomst. Een lichte allroad, een naked, een supermotard in de nabije toekomst?

MV Agusta

Vorig jaar stond iedereen toch wel even te kijken van de Superveloce 800. Een motorfiets die zonder enige excuses gewoon dik in de retrosaus was gedoopt. Zo’n motorfiets waarvan de liefhebbers roepen: “iedereen vindt hem mooi!”. Maar goed. 2020 Mogen we hem volgens de Italianen gaan verwachten en dat betekent een versie met knipperlichten en spiegels op de stand. De eerste serie die in 2020 op de markt komt heet naar goed MV concept ‘Serie Oro’. Naar verluidt zijn de eerste 300 allemaal al verkocht.

Gisteravond trok MV online al het doek van de ‘normale’ versie, de Superveloce Rosso

In juni mocht er al een enkele journalist rijden met de 2020 MV Agusta Brutale 1000. Dus dat deze in productievorm op de beurs te vinden zal zijn was een zekerheidje. Hoe deze er uit gaat zien is ook sinds enkele uren bekend. Oh en laten we ook een momentje stilstaan bij het geclaimde vermogen. 208 pk… “Een echte naked superbike replica” volgens de Italianen en als zij het zeggen dan is het zo, toch?

BMW

Bij BMW zijn er meerdere mogelijkheden. De S1000RR heeft voor 2019 een update gekregen. Dat de updates van dat blok ook voor 2020 in de ‘tourversie’ S1000XR zullen doorsijpelen lijkt logisch. We hebben het dan over de shiftcam technologie van het viercilinder blok van BMW-Motorrad.

De productieversie van de R18 Retro Cruiser lijkt ook zekerheidje. Vanaf midden 2019 roept BMW al dat deze tweede helft 2020 in productie zou moeten gaan. Een versie met knipperlichten en spiegels zouden we dus in Milaan wel moeten aantreffen.

In de categorie ‘zou het niet mooi zijn als…’ noemen we de Concept 9Cento (spreek uit Nove Cento). Ook op het door BMW geadopteerde Villa d’Este gelanceerd. Een hippere versie van de S1000XR, maar dan met een tweecilinder. Dus als basis onze langeduurtest F850GS met dit jasje? We houden onze vingers gekruist.



Elektrisch, moet BMW niet ook nog iets elektrisch? De C-Evolution motorscooter is het volledige elektrische aanbod in BMW motoren op dit moment, maar ook hier heeft BMW al wat concepts op ons losgelaten het laatste jaar. Benieuwd of er een meer productieklaar model op de stand staat in Milaan dan het Roadster DC concept (onder).

Ducati

Ducati heeft natuurlijk al haar nieuws reeds onthuld in Rimini op 23 oktober, kijk HIER voor een overzicht van dat nieuws. De traditionele beautycontest van de EICMA die elk jaar weer wordt gehouden zal voor de chauvinistische Italiaanse bezoekers waarschijnlijk gaan tussen de nieuwe Streetfighter V4 en ‘iets’ van Aprilia en ‘alles’ van MV Agusta.

Wat Ducati op de EICMA wel gaat tonen is een aantal concepts waarvan de op de oude Cagiva Elephant geïnspireerde ‘allroad Scrambler’ er wel eentje is waarvoor we graag in de rij gaan staan dinsdag om hem in levende lijve te zien. Op de onthulling in Rimini van de 2020 modellen bleef het bij schetsen (onder).

Honda

Honda heeft de 2020 Africa Twin al voorgesteld, maar door de wederom toegenomen cilinderinhoud is er weer ruimte om de modellenlijn aan de onderzijde aan te vullen. Een nieuwe Transalp zeg maar. Europees gezien is de 800cc adventure markt erg interessant. Deze wordt nu gedomineerd door KTM, BMW en Triumph.

Geruchten gingen dat op de Tokyo Motorshow de vernieuwde Honda CBR 1000RR al gepresenteerd zou gaan worden, maar dat was niet het geval. Alle seinen staan op groen dat dit dus in Italië wel gaat gebeuren aanstaande maandagavond op het launchevent aan de vooravond van de beurs. Als dit het geval is, dan zie je hem bij ons voorbij komen, want wij zijn van de partij. Honda teasert de CBR niet echt, hieronder enkele spyshots die zomaar de CBR zouden kunnen zijn. Hey, het zou kunnen hè.

Honda is groot in motorscooters, vooral in de zuidelijke markten. De X-ADV is een succes gebleken in Europa, dus een uitbreiding van dat model ligt voor de hand. Een 150cc versie is voor de Aziatische markt al voorgesteld. Een 300cc versie wordt vaak genoemd als mogelijkheid.

KTM

Hier kan het alle kanten op en de speculaties over de verwachte modellen die KTM gaat meebrengen lopen uiteen van Adaptive cruisecontrol op de 1290 SuperAdventure tot de komst van de eerste 390 Adventure.

Op het 390 vlak is er ook sprake van een update van de RC390 voor 2020. De Duke 790 zou nog wel eens gezelschap kunnen krijgen van een Duke 790R. Wat we praktisch kunnen met de onlangs aangekondigde KTM 1290 Super Duke R Prototype (zie onder) hopen we ook deze week te horen

Yamaha

Yamaha heeft al 2 dingen onder het kleedje vandaan getrokken. De 300 Tricity die ook geschikt wordt voor het autorijbewijs (jaja onder bepaalde voorwaarden, dat weten we). Daarnaast een nieuwe versie van de MT-125 en de MT-03. Of er nog meer volgt van het merk van de gekruisde stemvorken. Vast wel! De 2020 R1 werd eerder al aangekondigd. Het is Eicma, het is Milaan, dat is Italië, dus Valentino Rossi zal ergens zijn opwachting maken op de Yamaha stand. Of daar ook nog een special-edition aan vastzit is altijd een mogelijkheid.

Triumph

Bij Triumph is het belangrijkste nieuws wellicht gewoon de nieuwe 2020 Street Triple RS. Maar die kent weinig verrassingen meer. De Rocket 3 is letterlijk het grootste nieuws van de fabriek uit Hinckley. Benieuwd hoe dat er uitziet met daarop een redacteur van minder dan 1,80 meter.

In de Tiger range wordt een update verwacht op het motorfront. Wellicht een nieuwe 900cc krachtbron. Ongetwijfeld zal er op het vintage front ook nog wel wat te melden zijn.

Maar met de Moto2 link van Triumph is het vooral mooi dat we de terugkomst van de Triumph Daytona kunnen vieren in Milaan!



Harley Davidson

Bij Harley was het natuurlijk al vroeg 2020 en we schreven daar enkele weken geleden al over. Wat wij toch wel graag op de stand van het merk uit Milwaukee terug zouden zien is die nieuwe streetfighter. Kom maar door!

Daarnaast zullen we vast wel iets meer te zien krijgen van de grote allroad en de elektrische stadsoplossingen die van Harley een producent met een bredere modellenlijn moeten gaan maken.

Kawasaki

Het sterkste nieuws hebben ze waarschijnlijk al wel voorgesteld bij Kawasaki. Afgelopen week presenteerden ze op den Tokyo Motorshow de naked versie van de H2, de Z H2. Benieuwd of ze daarnaast nog grote wijzigingen meenemen naar Milaan

Husqvarna

Het design van Husqvarna straatmodellen is onderscheidend genoeg om een grote schare fans aan zich te binden. Maar niet iedereen ziet het zitten in een 1-cilinder. De geruchtenmolen en spyshots suggereren dat Husqvarna bezig is met een lijn 2-cilinders en dat zou zomaar een Adventure-achtige EN een Svartpilen versie kunnen worden..

Vanaf dinsdag weten we wat er in 2020 in de showrooms zal staan!