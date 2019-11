Koop deze hele speciale Jag en maak 007 bang

Deze Jaaaaaag geeft elke geheim agent het gevoel dat er iets verschrikkelijks staat te gebeuren.

Een dikke negen jaar geleden trok Jaguar het doek af van de C-X75, een wild concept voor een supercar met -jawel- gasturbines en elektro-meuk. De C-X75 moest, net als de oude XJ-13, een soort voedingsbodem zijn voor de technieken die Jaguar in de toekomst wilde gebruiken. Maar vanaf het begin was er ook sprake van dat de bijna 800 pk sterke supercar met een actieradius van 900 kilometer in productie genomen zou kunnen worden.

Dat laatste bleek echter niet direct haalbaar, maar in de jaren die volgden leek de C-X75 misschien toch nog het productiestadium in een andere vorm. De samen met Williams (ja dat Williams) ontworpen bolide kon misschien toch nog op de markt komen met een iets conventionelere aandrijflijn. Er werd gesproken over een hybride met een 1.6 turbomotor die 10.000 toeren kon draaien gekoppeld aan batterij-power. Maar ook dat kwam er uiteindelijk niet van. Zoals zo vaak kwam van uitstel uiteindelijk afstel.

Maar toch ook weer niet helemaal. Hoewel het nooit kwam tot productie, zal de C-X75 minder snel vergeten worden dan veel andere concepts. Dit komt omdat de auto in 2015 figureerde in de Bondfilm Spectre, waar hij diende als het passende vervoer van schurk Mr Hinx. Het ontwerp van Ian Callum had trouwens ook niet misstaan als het vervoer van Bond zelf, maar die reed al in een Aston Martin DB10.

Voor de film werd een handjevol C-X75esque stuntauto’s gemaakt en eentje ervan kan je binnenkort op de kop tikken bij RM Sotheby’s. Het is een unit met een V8 die een kleine 500 pk levert. Waarschijnlijk kan je er daadwerkelijk flink mee hoeken, want als stuntauto is de Jaaaaag daarvoor gemaakt. Verwacht alleen niet per se nauwkeurig afgewerkte stiksels in het interieur.

Gezien de zeldzaamheid en de looks van de auto is het best bijzonder dat de ‘estimate’ door RM is vastgelegd op slechts 800.000-1.200.000 Dollar. Te meer daar een DB10 (waar er tien van gemaakt zijn) enkele jaren geleden nog verpatst werd voor het drievoudige. Koop dan?