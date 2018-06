Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Frankrijk 2018

Dit keer wel een spannende happening op een Frans circuit?

De Grand Prix van Frankrijk was al een tijdje van de kalender. De races op Nevers Magny Cours waren vaak een garantie voor een goede powernap tussen 14:05 en 15:45, wanneer je wakker werd gemaakt door de Duitse en Italiaanse volksliederen. In 2008 werd deze GP voor het laatst verreden en nu, in 2018, is de GP van Frankrijk weer terug! Ditmaal is het niet Magny-Cours, maar het nog saaiere Paul Ricard. Veel rechte stukken, weinig bochten waar je kan inhalen en enorm veel uitloopstroken. Perfect voor Jeremy Clarkson om een supercar te testen, maar levert het ook spektakel op met twintig verse Formule 1 auto’s? In FP3 was het nog lekker aan het regenen. Dat was een redelijk korte, maar hevige bui. Omdat de teams maar de beschikking hebben over drie setjes full wets, werden er slechts een paar rondjes gedaan. Voor wat het waard is: Bottas was het snelste.

Q1

De coureurs beginnen relatief rustig. Verstappen zet een redelijk snelle 1:38 nee, maar Bottas, Hamilton en Raikkonen klappen daar meteen overheen. De verschillen zijn vooralsnog niet groot, maar we weten dat dit pas Q1 is, de Mercedessen worden straks nog voorzien van meer vermogen. Verstappen kan vooralsnog redelijk pareren. Hij gaat er nogmaals een keer ertussen uit en het reusltaat is een 1:35.531, goed voor een (tijdelijke) P1. Dat ziet er niet verkeerd uit. Hamilton verbetert de tijd van de Nederlander met 2 tienden een ronde later. Maar natuurlijk.

Kortom, het lijkt erop dat de topteams weer ouderwets dichtbij elkaar zitten. Althans, totdat de turbo’s opgeschroefd worden in Q3. Het is dan spannender om te kijken wat er aan de onderkant gebeurd van de lijst. Gaat überkluns Lance Stroll nog ouderwets blunderen? Uiteraard doet Stroll dat, hij stond op een waardeloze P20 en beschadigd op de hoge kerbstones zijn bodemplaat. Knap werk. Wat ook opvalt, is dat Force India de snelheid niet gevonden lijkt te hebben die ze op andere circuits wel hadden. Pas in de laatste ronde weet Ocon zich veilig te rijden. Hoe doen de andere Fransozen het? Best aardig. Ocon en Grosjean mogen door naar Q2. Ook LeClerc (feitelijk een Monegask), zien we straks terug. Gasly mag wel door naar Q2. Heel erg pijnlijk, twee topteams van weleer (McLaren en Williams) halen dus Q2 niet eens.

De afvallers van Q1 zijn:

Alonso

Hartley

Vandoorne

Sirotkin

Stroll

Q2

YES! We zien paraplu’s in de tribunes en een Red Bull met #33 helemaal voorin de pitlane. Zou het dan toch gaan regenen? Volgens Verstappen is het een beetje aan het miezeren. Iedereen gaat meteen naar buiten voor een snelle ronde. In de tussentijd gaat het beetje bij beetje harder regenenen, iets wat wederom door de jonge Nederlander wordt bevestigd. Iedereen rijdt vlak achter elkaar, de enige die niemand voor zich heeft is Verstappen.

Max zet een 1:32.307 neer. Is dat voldoende om de rest voor te blijven? Helaas niet. Raikkonen, Bottas, Sainz en Grosjean (!) zijn sneller. Hamilton loopt te zeuren dat er een kussentje niet lekker zit in de cockpit, terwijl hij een toptijd van 1:30.645 neerzet, een halve seconde voor Bottas. Hamilton weet die tijd vooralsnog vast te houden, achter hem is het constant stuivertje wisselen tussen Bottas, de Ferrari’s en Red Bulls. Verrassing: Grosjean en Magnussen staan voorlopig op P7 en P8.

In de gevarenzone zitten vooralsnog de Force India’s, Saubers en Hülkenberg in de Renault. En Gasly? Voorlopig op P10 in de Toro Rosso. Klasse. De baan is iets aan het opdrogen. Met nog drie minuten te gaan, gaan de meeste coureurs weer naar buiten. Bijna alle coureurs zijn bezig hun tijd te verbeteren. Grosjean heeft de vorm van zijn leven gevonden, hij staat voorlopig op P6. LeClerc weet zijn Sauber-Alfa Romeo naar Q3 te slepen.

De afvallers in Q2 zijn:

Ocon

Perez

Gasley

Ericcson

Hülkenberg

Gasley

Q3

Ook hier gaat iedereen er meteen uit. Het is duidelijk dat de Mercedessen duidelijk profijt hebben van hun nieuwe motor. Direct staan ze bovenaan. Vettel zit daar op gepaste afstand achter. Verstappen weet de vierde tijd te bemachtigen. Wat doet Grosjean? Net als Stroll weet hij altijd een fout te maken, terwijl dat niet nodig is. Vervolgens rijdt de Fransman zijn auto in de muur, natuurlijk. Het ziet er erger uit dan dat het is, waarschijnlijk is alleen de neus licht beschadigd, die is eenvoudig te vervangen. Voor Leclerc wel leuk, want hij kan serieus voor P9 gaan rijden. Omdat Grosjean stilvalt op een onhandig gedeelte van de baan, wordt de kwalificatie even gestopt. Romain Grosjean, de Wout Weghorst van de Formule, mag de walk of shame naar de pitstops doen.

De baan is opgeruimd, alle auto’s mogen weer het circuit op. Het is Raikkonen die als eerste naar buiten gaat. Waarschijnlijk wacht de rest van de coureurs op de laatste minuten om nog één keer een snel rondje neer te zetten. Bottas komt als eerste binnen en pakt de voorlopige P1, die Hamilton meteen weer afpakt. Vettel blijft op afstand: P3. Wat kan Verstappen doen? Dansend over de kerbstones weet ‘ie P4 vast te houden. Ricciardo weet ook zijn positie niet te verbeteren. Lewis Hamilton pakt hiermee zijn 75e pole position. Gefeliciteerd!

De startopstelling ziet er als volgt uit:

1. Hamilton

2. Bottas

3. Vettel

4. VERSTAPPEN

5. Ricciardo

6. Raikkonen

7. Sainz

8. Leclerc

9. Magnussen

10. Grosjean

11. Ocon

12. Perez

13. Ericcson

14. Hülkenberg

15. Gasly

16. Alonso

17. Hartley

18. Vandoorne

19. Sirotkin

20. Stroll